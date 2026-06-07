Fransa milli takımında kriz: Kylian Mbappe ve Rayan Cherki huzursuz

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Fransa milli takımında kriz: Kylian Mbappe ve Rayan Cherki huzursuz

Fransa milli takımının yıldız forvetleri Kylian Mbappe ve Rayan Cherki, Fransa Futbol Federasyonu (FFF) tarafından alınan karardan son derece rahatsız. L'Equipe'in haberine göre, futbolcular imaj haklarının bahis operatörü Betclic'e reklam amaçlı devredilmesine öfkeli. Goal.com haber veriyor.

Bu durum takım içindeki atmosferi gerdi. Bilgilere göre, her iki futbolcu da fotoğraflarının bahis şirketi kampanyasında kullanılmasını istemedi. Reklam filmlerinde ayrıca Desire Doue, Michael Olise ve Ousmane Dembele gibi futbolcular da yer aldı.

Fotoğraflar milli takımın Clairefontaine'deki geleneksel kampı sırasında çekildi, ancak oyunculara bu materyallerin tam olarak hangi amaçla kullanılacağına dair net bilgi verilmedi. Kylian Mbappe ve Rayan Cherki, bu konuda bahis şirketine değil, kendilerini uyarmayan federasyona itiraz ediyor.

Şu anda futbolcular federasyondan açıklama ve reklamın durdurulmasını talep ediyor. Ancak bu mesele Dünya Kupası sona erene kadar çözülmeyebilir. Hatırlatalım, Fransa milli takımı grup aşamasına 16 Haziran'da Senegal maçıyla başlayacak, ardından Irak ve Norveç ile mücadele edecek.

FransaKylian MbappeRayan CherkiFutbolDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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