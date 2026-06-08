Jose Mourinho Real'e döndü: Madrid'de yeni bir dönem başladı

Madrid'in Real kulübünde büyük bir olay yaşandı. 79 yaşındaki deneyimli yönetici Florentino Perez, kulüp başkanlığı için yapılan seçimde galip geldikten sonra, taraftarların uzun süredir beklediği karar resmen açıklandı. Ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho yeniden 'Kraliyet Kulübü'nün başına geçti.

Perez, seçimde İspanyol iş insanı Enrique Riquelme'yi geride bıraktı ve böylece Real'i 2030 yılına kadar yönetmeye devam edecek. Bu, onun kulüp başkanlığı görevini üst üste 8. kez üstlenmesi anlamına geliyor. Madrid kulübünün tarihinde Florentino Perez'in adı çoktan büyük transferler, büyük projeler ve zaferlerle anılır hale geldi.

Seçim zaferinin ardından Perez'in ilk büyük kararı Jose Mourinho'yu geri getirmek oldu. Portekizli uzmanı dünyadaki en iyi teknik direktörlerden biri ve gerçek bir madridista olarak nitelendirdi.

'Dünyadaki en iyi teknik direktörlerden birini, gerçek bir madridistayı tekrar ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Hoş geldin, Jose Mourinho...' dedi Perez.

Bu sözlerin Madrid taraftarları arasında büyük tartışmalara yol açması kaçınılmaz. Çünkü Mourinho, Real için yabancı bir isim değil. Daha önce 2010-2013 yılları arasında takımı yönetti ve o dönemde kulüp İspanya futbolunda önemli zaferler elde etti.

Mourinho'nun yönetiminde Real; İspanya La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası'nı kazandı. Dönemi son derece yoğun, keskin ve duygularla doluydu. Portekizli teknik direktör kulübe sert bir karakter, rekabet ruhu ve galibiyet açlığı getirmişti.

Şimdi ise Mourinho yeniden Madrid'e dönüyor. Bu dönüş sıradan bir teknik direktör değişikliği değil, Real'de yeni bir aşamanın başladığı anlamına gelebilir. Çünkü Mourinho nereye giderse, orada her zaman sıkı disiplin, kesin kararlar, güçlü karakter ve sonuca yönelik katı talepler ortaya çıkar.

Real taraftarları için bu atama iki farklı duygu uyandırabilir. Bir yandan Mourinho; büyük deneyime sahip, kazanmayı bilen ve büyük maçlarda rakibi taktiksel olarak yenebilen bir teknik direktör. Diğer yandan, tarzı her zaman sakin ve pürüzsüz ilerlemez. Mourinho'nun olduğu yerde entrika, baskı ve büyük manşetler her zaman vardır.

Ancak Real gibi bir kulüp için bazen tam da böyle karakterli bir teknik direktöre ihtiyaç duyulur. Büyük yıldızların, büyük hedeflerin ve her sezon kupa mücadelesi veren bir takımda teknik direktör sadece taktiksel değil, aynı zamanda ruhsal bir lider de olmalıdır. Mourinho ise bunu iyi başaran uzmanlardan biridir.

Florentino Perez'in bu kararı, seçim vaatleriyle uyumlu görünüyor. Real'i yeniden güçlü bir proje, büyük transferler ve zaferler yönünde götürmeyi hedefliyor. Mourinho'nun dönüşü ise kulüpte sıkı disiplin ve yeni bir spor politikasının başlangıcı olabilir.

Şimdi asıl soru şu: Mourinho bu sefer nasıl bir Real inşa edecek? Önceki dönemindeki gibi sert pres, hızlı kontratak ve psikolojik baskıya dayalı bir takım mı yaratacak, yoksa modern futbolun gerekliliklerine uygun farklı bir stil mi seçecek? Bu soruların cevabını gelecek sezon gösterecek.

Bununla birlikte, Mourinho'nun dönüşü bazı futbolcuların kaderini de etkileyebilir. Portekizli teknik direktör her zaman kendi taleplerine uygun, karakterli ve savaşçı futbolcuları tercih eder. Planlarına girmeyen oyuncuların yaz transfer döneminde takımdan ayrılması ihtimal dahilindedir.

Florentino Perez ise 2030 yılına kadar kulübü yönetmeye devam edecek. Bu süre, Real için yeni büyük bir proje kurma, kadroyu güçlendirme ve Avrupa futbolunda liderliği yeniden pekiştirme fırsatı sunuyor. Perez ve Mourinho ikilisi, Madrid'de yeniden büyük olayların başlayacağının habercisi.

Real'in tarihinde her yeni dönem kendi kahramanlarını yaratır. Bu sefer sahneye tanıdık bir isim geri döndü: Jose Mourinho. İlk dönemi kupalar, keskinlik ve büyük rekabetle hatırlandı. Şimdi ikinci perdenin nasıl yazılacağı tüm futbol dünyasını meraklandırıyor.

Bir şey kesin: Mourinho'nun döndüğü yerde sıkıntı olmaz. Real'de yeni sezon henüz başlamadan entrika, baskı ve büyük umutlar başladı. Madrid yeniden büyük sahneye hazırlanıyor.