Özbekistan milli takımı Hollanda'ya karşı 2 maçta sahaya çıkacak

·57·Spor
Özbekistan milli takımı Hollanda'ya karşı 2 maçta sahaya çıkacak

Özbek futbolunun uluslararası alandaki itibarı ve prestijinin giderek artması, bir başka tarihi olayla kanıtlanıyor. Bu gece milyonlarca taraftar, uzun süredir beklenen gerçek bir futbol şölenine tanık olacak. Hemşehrilerimiz, Avrupa'nın en güçlü ve yetenekli takımlarından biri olan Hollanda milli takımıyla karşı karşıya gelecek. Prestijli "The Touchline" yayınının haberine göre, bu gece bu iki takımın katılımıyla aynı anda iki hazırlık maçı düzenlenecek. Bu durum, futbol severler için şüphesiz gerçek bir bayram hediyesi olacak.

En ilginç yanı, bu beklenmedik ve alışılmadık kararın doğrudan laleler ülkesi temsilcilerinin baş antrenörü Ronald Koeman'ın girişimiyle alınmış olması. Anlaşılan o ki, deneyimli uzman ilk maçın hemen ardından ikinci maçın da oynanmasını talep etmiş. Hollandalı teknik direktörün bu yaklaşımının ardında büyük bir amaç yatıyor. Kampça davet edilen 26 futbolcunun tamamına bu sınavlarda fırsat vermek, onların fiziksel ve taktik durumlarını gözden geçirmek istiyor. Bu sürecin kendine özgü bir deneyim alanına dönüşmesi bekleniyor.

Özbekistan milli takımı için de böyle güçlü bir rakiple aynı günde iki kez güç denemesi yapmak büyük bir okul görevi görecektir. Fabio Cannavaro'nun öğrencileri, yeteneklerini sergilemek ve Avrupa yıldızlarına karşı nasıl oynamaları gerektiğini göstermek için sahaya çıkacaklar. Takvime göre, bu heyecanlı ve tavizsiz geçecek ilk karşılaşmanın Taşkent saatiyle gece 23:45'te başlaması planlanıyor. Hemşehrilerimize bu ciddi sınavda büyük zaferler diliyor ve güzel bir oyun bekliyoruz.

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ÖzbekistanHollandaRonald KoemanFabio CannavaroZamin
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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