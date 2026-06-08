Koeman Hollanda ve Özbekistan'ın sıra dışı maçlarının sırrını açıkladı...

Daha önce bildirdiğimiz gibi, bugün gece futbol severler beklenmedik ve tarihi bir olaya tanık olacak — Özbekistan milli takımı, Avrupa devi Hollanda'ya karşı aynı gün içinde iki kez sahaya çıkacak. 'Laleler Ülkesi'nin baş antrenörü Ronald Koeman, bu beklenmedik kararın asıl nedenlerini ve maçların hangi formatta oynanacağını açıklayarak söz konusu gizli planın detaylarını paylaştı.

Deneyimli uzmana göre, bu iki karşılaşma tamamen farklı amaçlar ve formatlarda düzenlenecek. İlk maç resmi dostluk statüsüne sahip olacak ve geleneksel olarak 45'er dakikalık iki tam devre halinde oynanacak. Bu maçın bitimiyle hemen ikinci — resmi olmayan ve kapalı karakterdeki oyuna başlanacak. Bu karşılaşmanın ise biraz kısaltılmış, yani 35'er dakikalık iki devre formatında oynanması kararlaştırıldı.

Ronald Koeman, böyle bir hamle yapmaktaki amacının milli takım kadrosundaki tüm futbolcuların yeteneklerini test etmek olduğunu gizlemedi. "Kampaya çağrılan her oyuncuya sahada yeterli süre vermek istiyoruz. Bu nedenle ilk maçta genellikle ilk 11 oyuncuları görev yaparken, ikinci maçta yedek kalan ve oyun pratiğine ihtiyaç duyan futbolculara fırsat verilecek," diye vurguladı Hollandalı çalıştırıcı.

Dikkat çeken nokta, Hollanda ve Özbekistan milli takımlarının tarihlerinde henüz hiç karşı karşıya gelmemiş olmaları ve bugünkü maçın onlar için ilk tarihi karşılaşma olmasıdır. Bu rekabet stadyumda kapalı kapılar ardında, yani seyircisiz oynansa da, ilk resmi maç televizyon ve çevrimiçi olarak canlı yayınlanacaktır. Bu heyecanlı karşılaşma Taşkent saatiyle 23:45'te başlayacak. Yedek oyuncular için planlanan ikinci maç ise yayınlanmayacak.

Bu maçlar, her iki takım için de yaklaşan okyanus ötesi prestijli turnuva öncesi son büyük sınav görevini üstlenecek. Bilindiği üzere, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı ve tarihte ilk kez 48 milli takımı bünyesinde barındıracak Dünya Kupası bu yılın 11 Haziran'ında başlayıp 19 Temmuz'a kadar sürecek. Bu görkemli turnuvada debut yapan Fabio Cannavaro'nun öğrencileri grup aşamasında ciddi rakiplere karşı sahaya çıkacak. Temsilcilerimiz ilk maçını 18 Haziran'da Taşkent saatiyle 07:00'de Kolombiya'ya karşı oynarken, 23 Haziran'da saat 22:00'de Portekiz ile, 28 Haziran gecesi saat 04:30'da ise Kongo DC milli takımı ile güçlerini sınayacaklar. Tarihi maçlarda hemşehrilerimize büyük zaferler diliyoruz!

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