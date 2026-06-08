Real Madrid efsanesi Jose Mourinho teknik kadroya katılıyor

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Real Madrid efsanesi Jose Mourinho teknik kadroya katılıyor

Florentino Perez, Real Madrid başkanlık seçimlerinde oyların yüzde 65'ini alarak zafer kazandıktan sonra, Jose Mourinho kulüpte yeni bir dönem şekillendirmeye başladı. Portekizli uzman, "Santiago Bernabeu"ya kendisine iyi tanıdık gelen eski savaşçısını geri getirerek teknik kadroyu güçlendirmek istiyor. Perez'in zaferi, seçim sonuçlarına göre takımı yönetme konusunda önceden bir anlaşması olduğu için Mourinho'nun dönüşünün yolunu açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Kulüp iki yıllık kupasız seriye son vermeyi hedeflerken, Jose Mourinho zaten transfer pazarında hareketlilik gösteriyor. Haberlere göre, Ibrahima Konate ve Denzel Dumfries gibi futbolcuları takıma kazandırmayı planlıyor. Ancak, en önemli atamasının saha dışında olması bekleniyor çünkü teknik direktör, kulübün DNA'sını iyi anlayan bir kişiyi yanında görmek istiyor.

Spor basınında yer alan bilgilere göre, Mourinho'nun kadrosundaki ilk büyük takviye efsanevi defans oyuncusu Pepe olacak. 2024 yılında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandıran 43 yaşındaki Pepe, on yıl boyunca top koşturduğu kulübünde teknik direktörlükteki ilk adımlarını atmaya hazır. 2010-2013 yılları arasında Madrid'de Jose Mourinho'nun en sadık "askerlerinden" biri olarak hatırlanıyor.

Eski Portekiz milli takım oyuncusunun soyunma odası ve yönetim arasında mükemmel bir köprü görevi görmesi bekleniyor. Daha önce bu rol için Alvaro Arbeloa'nın aday gösterilmesine rağmen, seçim sonunda Pepe lehine sonuçlandı. Pepe, Real Madrid formasıyla 334 maça çıkarak Şampiyonlar Ligi kupası da dahil olmak üzere birçok kupa kazandı.

Pepe'nin Madrid'deki kariyeri sadece üst düzey defansif becerileriyle değil, aynı zamanda son derece duygusal ve tartışmalı durumlarla da hatırlandı. Buna rağmen, zengin tecrübesi ve kulübe olan sadakatinin Mourinho'nun yeni projesinde belirleyici faktör olması bekleniyor. Artık tecrübesini genç defans oyuncularına aktarma fırsatına sahip olacak.

Real MadridJose MourinhoPepeFutbolTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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