Lamine Yamal, Altın Top'u kazanamamasının neden kendisi için faydalı olduğunu açıkladı

·2·Spor
Lamine Yamal, Altın Top'u kazanamamasının neden kendisi için faydalı olduğunu açıkladı

Barselona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, kariyerindeki en prestijli bireysel ödül hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç futbolcu, daha önce Altın Top'u kazanacağından emin olduğunu, ancak nihai yenilginin büyümesi için önemli bir itici güç olduğunu kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Barselona kanat oyuncusu, YouTube kanalındaki bir videoda o anki duygularını açıkça dile getirdi. "Dürüst olmak gerekirse, o gün kazanacağımı düşünmüştüm. Ancak Ousmane Dembele'nin galip gelmesinin benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, gelişmem için bana fırsat tanıdı. Belki de o zaman henüz benim zamanım gelmemişti," diye vurguladı 18 yaşındaki futbolcu.

Yamal, İspanya milli takımındaki baskı ve Euro 2024'teki zafer hakkında da durdu. Sözlerine göre, uluslararası turnuvalara katılmak başlangıçta heyecan vericiydi, ancak zamanla sakin kalmayı öğrendi. "Sadece bir çocuktum, turnuvanın başında heyecan olması doğal. Ancak maçlar ve turnuvalar uzun sürer, önemli olan onları nasıl bitirdiğinizdir," dedi forvet.

Ayrıca, idolünden bahsederken Lamine Yamal, Spotify Camp Nou stadyumunda döneminin efsanesi haline gelen Brezilyalı yıldızdan söz etti. "Neymar'ın maçlarını izlemekten her zaman keyif alıyorum çünkü o benim idolüm," diye ekledi Yamal. Şu anda sadece Neymar'ı değil, İngiltere Premier Ligi ve diğer üst düzey liglerdeki yetenekleri de takip ettiğini belirtti.

Lamine YamalBarselonaAltın TopNeymarFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Özbekistan milli takımı Hollanda karşısında mağlup oldu (video)Bugün, 21:00Kylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı KarşıyaKylian Mbappe Real Madrid'de Cristiano Ronaldo Sorunuyla Karşı KarşıyaBugün, 20:40Cristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkındaCristiano Ronaldo 'uzaylı' değil: Danilo eski takım arkadaşı hakkındaBugün, 20:37FIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilirFIFA Lassana Diarra ile anlaşmaya vardı: Transfer sistemi değişebilirBugün, 20:11Neymar, 2026 Dünya Kupası öncesi yeni görünümüyle sahne aldıNeymar, 2026 Dünya Kupası öncesi yeni görünümüyle sahne aldıBugün, 20:11
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Harry Kane penaltıyı neden kaçırdı? "Kirli oyun" ifşa oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)