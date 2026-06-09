Lamine Yamal, Altın Top'u kazanamamasının neden kendisi için faydalı olduğunu açıkladı

Barselona ve İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, kariyerindeki en prestijli bireysel ödül hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Genç futbolcu, daha önce Altın Top'u kazanacağından emin olduğunu, ancak nihai yenilginin büyümesi için önemli bir itici güç olduğunu kabul etti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Barselona kanat oyuncusu, YouTube kanalındaki bir videoda o anki duygularını açıkça dile getirdi. "Dürüst olmak gerekirse, o gün kazanacağımı düşünmüştüm. Ancak Ousmane Dembele'nin galip gelmesinin benim için iyi olduğunu düşünüyorum. Bu, gelişmem için bana fırsat tanıdı. Belki de o zaman henüz benim zamanım gelmemişti," diye vurguladı 18 yaşındaki futbolcu.

Yamal, İspanya milli takımındaki baskı ve Euro 2024'teki zafer hakkında da durdu. Sözlerine göre, uluslararası turnuvalara katılmak başlangıçta heyecan vericiydi, ancak zamanla sakin kalmayı öğrendi. "Sadece bir çocuktum, turnuvanın başında heyecan olması doğal. Ancak maçlar ve turnuvalar uzun sürer, önemli olan onları nasıl bitirdiğinizdir," dedi forvet.

Ayrıca, idolünden bahsederken Lamine Yamal, Spotify Camp Nou stadyumunda döneminin efsanesi haline gelen Brezilyalı yıldızdan söz etti. "Neymar'ın maçlarını izlemekten her zaman keyif alıyorum çünkü o benim idolüm," diye ekledi Yamal. Şu anda sadece Neymar'ı değil, İngiltere Premier Ligi ve diğer üst düzey liglerdeki yetenekleri de takip ettiğini belirtti.