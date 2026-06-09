Madrid'in Real kulübü Denzel Dumfries transferini resmen tamamladı

Dünya transfer pazarında Madrid'in Real kulübü, bir sonraki sansasyonel ve beklenmeyen hamlesiyle tüm futbol severleri şaşkına çevirdi. 'Kraliyet kulübü' yönetimi, Milan'ın Inter takımı ve Hollanda milli takımının yetenekli ve deneyimli savunmacısı Denzel Dumfries ile uzun süreli sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu transfer hakkındaki sıcak özel haberi, dünya futbolunun en güvenilir ve tanınmış iç kaynak gazetecisi Fabrizio Romano, sosyal medya sayfaları aracılığıyla resmen doğruladı.

İç kaynak gazetecisine dayandırılan bilgilere göre, Madrid devi ile futbolcu arasındaki anlaşma 2030 yılının Haziran ayına kadar, yani dört yıllık olup, bu savunma hattını güçlendirme yolunda ciddi bir stratejik adımdır. Sözleşmenin mali detayları da netleşti: Milanlılar, 30 yaşındaki hızlı ve fiziksel olarak güçlü Hollandalı kanat bekinin transferi için Real Madrid hazinesinden nakit 20 milyon euroluk tutarı alacak.

Denzel Dumfries, yüksek hızı ve hücumlara aktif katılımıyla tanınan bir futbolcudur. Geride kalan sezonda İtalya Serie A kapsamında Inter formasıyla toplam 20 önemli maça çıkarak rakip kaleleri 3 kez isabetli vuruşla bulmayı başardı. Ayrıca takım arkadaşlarına 1 gol asisti yaparak Milan kulübünün başarılarına layıkıyla katkı sağladı. Şimdi bu yetenek sahibi Santiago Bernabeu'da yeni zaferlere yönelecek.

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