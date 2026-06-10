Real Madrid'in Michael Olise için 150 milyon avro teklif ettiği ortaya çıktı

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in, Bayern Münih'in yıldızı Michael Olise için 150 milyon avroluk bir transfer teklifi hazırladığına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında bu bilgiyi doğrulayarak, Pérez'in Fransız hücum oyuncusunu Cristiano Ronaldo seviyesinde bir yıldız olarak gördüğünü belirtti. Bu konuda haber veriyor.

"Florentino Pérez'in Michael Olise transferini gerçekleştirmek istediğini ve Real Madrid temsilcilerinin bunu doğruladığını tam bir güvenle söyleyebilirim" dedi Romano. Ancak Bayern Başkanı Herbert Hainer, bu yöndeki her türlü girişimi derhal durdurdu ve futbolcuyu satma niyetinin olmadığını kesin bir dille ifade etti.

Michael Olise'nin Münih ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve takımın dokunulmaz oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Geçen sezon 52 maçta forma giyen oyuncu, 53 gole (22 gol ve 31 asist) doğrudan katkı sağlayarak takımının yerel ligdeki başarılarında büyük rol oynadı.

Bayern'in müzakereleri reddetmesinin ardından "kraliyet kulübü", dikkatini Atlético Madrid forveti Julián Álvarez'e çevirdi. Real Madrid, Arjantinli forvet için de 150 milyon avro teklif etti ancak Atlético Madrid, oyuncunun sözleşmesindeki 500 milyon avroluk serbest kalma bedelini işaret ederek teklifi reddetti.