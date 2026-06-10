Chelsea efsanesi Marcus Rashford'un transfer edilmesi çağrısında bulundu

·0·Spor
Chelsea efsanesi Marcus Rashford'un transfer edilmesi çağrısında bulundu

Chelsea'nin eski yıldızı Joe Cole, Londra kulübünü Manchester United forveti Marcus Rashford'u transfer etme olasılığını değerlendirmeye çağırdı. Şu anda 28 yaşındaki futbolcu, Barcelona'daki başarılı kiralık döneminin ardından Old Trafford'a dönmeye hazırlanıyor ancak geleceği hala belirsizliğini koruyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Rashford, İspanya'daki sezonunu üst düzey bir performansla tamamlayarak tüm kulvarlarda 14 gol ve 11 asist kaydetti. Barcelona ile La Liga ve İspanya Süper Kupası'nı kazanarak Manchester'daki başarısız döneminin ardından kendini bulduğunu kanıtladı. Buna rağmen, Hansi Flick yönetimindeki ekip Anthony Gordon transferine öncelik vererek Rashford'un satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Joe Cole, SunSport'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Her şey maaş ve bonservis bedeline bağlı. Rashford, Chelsea için birçok kriteri karşılıyor ancak ona çok yüksek meblağlar harcanmamalı. Barcelona'da özgüvenini geri kazandığı için çalışmalarına devam etmeli. Chelsea bu transfer için bir girişimde bulunmalı.”

Uzman, Chelsea kadrosunda deneyimli forvet eksikliği olduğuna dikkat çekti. Rashford Londra kulübüne katılırsa, yaklaşık 300 Premier League maçı tecrübesiyle takımın en deneyimli isimlerinden biri olacak. Mikel Arteta hücum hattını güçlendirmek için çok yönlü bir oyuncu aradığından, şu anda Arsenal de onunla ilgileniyor.

Cole ayrıca kulübün mali durumuna da değindi. Ona göre Xabi Alonso (teknik direktör kastediliyor) piyasada akıllıca hareket etmeli. Eski futbolcu, “Chelsea çok para harcadı, artık tasarruflu olmalılar. Büyük transferler gerçekleşmezse taraftarlar takımı olduğu gibi kabul etmeli ve bunun 10 yıl önceki Chelsea olmadığını anlamalılar” diye ekledi.

ChelseaManchester UnitedMarcus RashfordTransferlerPremier League
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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