2026 Dünya Kupası teknik direktör maaşları açıklandı: Cannavaro ilk beşte!

·1·Spor
2026 Dünya Kupası teknik direktör maaşları açıklandı: Cannavaro ilk beşte!

Dünya spor kamuoyunun ve milyonlarca futbolseverin gözü, bugünlerde okyanusun ötesinde — ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında büyük bir heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası'na çevrilmiş durumda. Turnuvadaki nefes kesen mücadelelerin yanı sıra, perde arkasındaki finansal rakamlar da taraftarlar için her zaman ilgi çekici olmuştur. Spor ve finans dünyasını yakından analiz eden prestijli ve uluslararası «Finance Football» dergisi gazetecileri, mevcut Dünya Kupası'na katılan milli takımların teknik direktörlerinin yıllık gelirlerini inceledi ve en çok kazanan uzmanların sıralamasını yayınladı.

Bu prestijli listenin mutlak lideri olarak Brezilya Milli Takımı'nın hocası, ünlü İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti gösterildi. «Pentacampeones»u Dünya şampiyonluğuna taşıyan deneyimli uzmanın yıllık net maaşı tam 10 milyon Euro. Gezegenin en zengin teknik direktörlerinin ilk üçü ve ilk beşi şu şekilde oluştu:

  • Julian Nagelsmann (Almanya) — Sıralamada ikinci sırada yer alan Alman futbol dehasının yıllık maaşı 7 milyon Euro.

  • Mauricio Pochettino (ABD) — Turnuvanın ev sahibi Amerikalıların hocası, yıllık 6 milyon Euro maaşla ilk üçü tamamladı.

  • Thomas Tuchel (İngiltere) — «Üç Aslanlar»ın yönetimini devralan ünlü Alman uzman, yıllık 5,8 milyon Euro maaş alıyor.

Bizim için en sevindirici, şaşırtıcı ve gurur verici tarafı ise, bu uluslararası finansal sıralamada beşinci sırada Özbekistan Milli Takımı Teknik Direktörü Fabio Cannavaro'nun yer alması! Tarihi bir başarıya imza atan «beyaz kurtlar»ın hocasının yıllık geliri 4 milyon Euro olarak belirlendi. Dikkat çekici olan ise, Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de aynı miktarda maaş alması. Büyük bir merak konusu ise, maaşları eşit olan bu iki ünlü uzman — Cannavaro ve Martinez — Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda karşı karşıya gelecek ve sahada kimin daha güçlü olduğunu kanıtlayacaklar.

Finance Football dergisinin analizleri sırasında bir başka ilginç ve sansasyonel gerçek daha ortaya çıktı. Görünüşe göre, Özbekistan Milli Takımı hocasının maaşı, dünya futbolunda ünlü ve üst düzey birçok lider milli takımın teknik direktörlerininkinden oldukça yüksek. Karşılaştırma yapmak gerekirse rakamlara dikkat edelim:

Ciddi başarıların sahibi, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps yıllık 3,8 milyon Euro, Hollanda Milli Takımı hocası Ronald Koeman 3 milyon Euro ve son dünya şampiyonu Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni ise sadece 2,3 milyon Euro maaş alıyor.

Görüldüğü üzere, Özbekistan Futbol Federasyonu, milli takımımızın tarihi Dünya Kupası'nda layıkıyla yer alması ve yüksek sonuçlar elde etmesi için finansal açıdan tüm şartları sağlamış durumda. Şimdi sıra Fabio Cannavaro ve öğrencilerinde! Umuyoruz ki, bu büyük güven ve yatırım yeşil sahada meyvelerini verir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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