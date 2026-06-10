Bayer Leverkusen, Kennet Eichhorn transferini bitirdi

Almanya'nın son şampiyonu Bayer Leverkusen, ülkenin en yetenekli genç futbolcularından biri olan Kennet Eichhorn'un transferini bitirmek üzere. 16 yaşındaki orta saha oyuncusu, Liverpool ve RB Leipzig gibi dev kulüplerin tekliflerini reddederek Leverkusen'i tercih etti. Fabrizio Romano'nun haberine göre, Bayer Leverkusen oyuncunun sözleşmesindeki 9 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye karar verdi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Hertha Berlin formasıyla 2. Bundesliga'da sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Eichhorn, sağlık kontrollerinden geçti. Gelen bilgilere göre, BayArena temsilcisiyle 2031 yılına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzalayacak. Bu transfer, Manchester City ve Liverpool gibi Avrupa'nın birçok dev kulübü için sürpriz bir gelişme oldu.

Eichhorn, kariyerine Almanya'da devam etmeyi ve Bayer Leverkusen projesinin bir parçası olmayı seçti. Hertha için bu 9 milyon euroluk anlaşma, sonraki satıştan pay ve çeşitli bonus maddeleri içermesi nedeniyle finansal açıdan oldukça karlı oldu.

Bu transfer, Bayer Leverkusen'in gelecek için büyük planlar yaptığının bir göstergesi. Eichhorn'un 2026-27 sezonundan itibaren ana kadronun önemli bir parçası olması bekleniyor. Kulüp, genç yetenekleri kadrosuna katarak Bundesliga'daki konumunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.