Roberto Carlos: Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'nda da oynayabilir

·0·Spor
Roberto Carlos: Lionel Messi 2030 Dünya Kupası'nda da oynayabilir

Real Madrid efsanesi Roberto Carlos, Lionel Messi'nin 2026 turnuvasından sonra bir Dünya Kupası'nda daha rahatlıkla yer alabileceğine inanıyor. Arjantinli "Ole" gazetesine verdiği röportajda ünlü sol bek, Inter Miami yıldızının uluslararası geleceği hakkında ilginç bir tahminde bulundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Sekiz kez "Altın Top" sahibi, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda milli takımını zafere taşımıştı. Şu anda Arjantin formasıyla 199 maçta 117 gol atan oyun kurucu, mükemmel formunu korumaya devam ediyor. Kaptanın profesyonelliğine ve fiziksel durumuna dikkat çeken Roberto Carlos, 2030 turnuvasında sahaya çıkmasının gerçekçi olduğunu vurguladı.

"Messi'yi izlemek gerçek bir zevk. O, Güney Amerika futbolunu temsil eden üst düzey bir oyuncu. Kendine o kadar iyi bakıyor ki, rahatlıkla bir Dünya Kupası'nda daha oynayabilir. Bunun onun son turnuvası olmaması ihtimal dışı değil" dedi Brezilyalı eski savunmacı.

Carlos ayrıca Brezilya milli takımının hazırlıkları ve Neymar hakkında da konuştu. Sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasına rağmen Neymar, milli takım için kilit bir figür olmaya devam ediyor. Carlos'a göre Neymar, yedek kulübesinde olsa bile takım ruhuna olumlu katkı sağlıyor.

"Neymar'ın yüzde 100 iyileşmesini beklemeliyiz. Sahada olsun ya da olmasın, takıma çok ihtiyacı var. Eğer sahaya çıkarsa, bu her zaman büyük bir şölene dönüşüyor" diye ekledi Roberto Carlos.

Lionel MessiRoberto CarlosNeymarArjantinDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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