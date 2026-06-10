Joshua Kimmich Bayern Münih'ten ayrılmaya çok yaklaştığını itiraf etti

Bayern Münih orta sahası Joshua Kimmich, Münih ekibindeki belirsizlik döneminde takımdan ayrılmaya çok yaklaştığını açıkça dile getirdi. Alman futbolcu, ZDF kanalı tarafından çekilen "Captain Kimmich" belgeselinde, kulüp yönetiminin kendisini satmaya hazır olduğunu belirtmesinin ardından PSG'den gelen cazip teklifi ciddi şekilde değerlendirdiğini açıkladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Bayern Münih denetleme kurulu ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Kimmich'in geleceği soru işareti altındaydı. Sportif direktör Max Eberl, futbolcuyla yaptığı görüşmede: "Eğer gitmek istiyorsan seni satmaya hazırız, bu seçenek mevcut" demişti. Bu sözler, uzun yıllar süren kariyerinin ardından futbolcunun kulübe olan bakış açısını değiştirdi.

Durumdan yararlanan Paris Saint-Germain yönetimi, özellikle Luis Enrique ve Luis Campos, futbolcuyu projelerine dahil etmek için tüm imkanlarını seferber etti. Luis Campos, Kimmich'in evine bizzat giderek görüşmeler yaptı. Futbolcunun ifadelerine göre, Parisliler onun ailesi ve dört çocuğu için okul ve konut dahil tüm şartları hazırlamıştı.

Kimmich, PSG'nin sunduğu mali şartları "çılgınca yüksek" olarak tanımladı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Mali taraf çok ama çok çılgıncaydı. Ancak bunun ana karar verici faktör olmasını istemedim" dedi. O dönemde Münih'te kalma ihtimalini sadece yüzde 5 olarak görüyordu.

Buna rağmen, sonunda Max Eberl ve Christoph Freund ile yapılan yeni görüşmeler olumlu sonuçlandı. Joshua Kimmich, Mart 2025'te Bayern Münih ile olan mevcut sözleşmesini 2029'a kadar uzatmaya karar verdi ve Alman devinde kalmayı seçti.