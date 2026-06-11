Lionel Messi Dünya Kupası şampiyonluğunu koruma sözü verdi

Tüm gezegenin büyük bir heyecanla beklediği 2026 Dünya Kupası'nın resmen başladığı bu tarihi günlerde, son şampiyon Arjantin Milli Takımı'nın etrafındaki gelişmeler dünya spor basınının merkezinde yer alıyor. Birçok kişi kupayı tekrar okyanus ötesine götürmenin onlar için ne kadar zor olacağını tahmin ederken, «albiseleste» kaptanı ve yaşayan efsane Lionel Messi, turnuva öncesi düşüncelerini paylaştı. Deneyimli forvetin sözleri, Arjantin'in bir kez daha en büyük ödül olan Dünya Kupası için sonuna kadar amansız bir mücadele vereceğini gösteriyor.

Yaklaşan zorlu turnuva ve takımın iç atmosferi hakkında konuşan Leo, taraftarları sakin olmaya ve takıma inanmaya çağırdı:

«Dünya şampiyonluğunu korumak için kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız yeşil sahada tüm gücümüzü ortaya koyacağımızdan asla şüphe etmemeliler. Bu kutsal formayı giydiğim tüm yıllar boyunca sahaya sadece galibiyet için çıktım ve bu gelenek değişmeyecek. Doğru, futbolda bazen sonuç istediğimiz gibi olur, bazen de şans bizden yana olmayabilir. Kabul etmek gerekir ki, son yıllardaki büyük turnuvalar ve sonuçlar bizim için çok başarılı ve keyifli geçti. Ancak gerçek şu ki, bu seviyeyi korumak çok zor ve her seferinde şampiyonluğu savunmak daha da güçleşiyor. Biz böyle bir baskı altında oynamaya alıştık ve sevgili taraftarlarımızı da sadece zaferlere alıştırdık», dedi Messi yerel gazetecilere verdiği röportajda.

Ayrıca dünya futbolunun yıldızı, gelecekteki rakiplerine de ciddi bir uyarı göndererek Arjantin'i yenmenin kolay olmayacağını vurguladı:

«Tarihi bir kez daha tekrarlamaya ve zirveye ulaşmaya çalışacağız. Bu sefer bunu başarabilecek miyiz, bunu sadece yeşil saha gösterecek çünkü bu futbol. Ancak bir şey kesin: Bu turnuvada kimse için kolay olmayacak. Bize karşı sahaya çıkacak rakiplerimiz de bizi yenmekte çok büyük zorluklar yaşayacak, çünkü biz hala gerçek bir direnç gösteren ve son derece rekabetçi bir takımız».

Turnuva takvimine göre, son dünya şampiyonları grup aşamasındaki yürüyüşlerine önümüzdeki günlerde başlıyor. Lionel Messi liderliğindeki Arjantin Milli Takımı, «akıllı» yapay zeka kameralarının sıkı denetimi altındaki ev sahibi şehirlerde; Afrika temsilcisi Cezayir (17 Haziran), Avrupa'nın disiplinli takımı Avusturya (22 Haziran) ve Asya kıtasının dirençli ekibi Ürdün (28 Haziran) ile play-off bileti için sahaya çıkacak. Bakalım Messi, kariyerindeki bir sonraki tarihi altın madalyaya ulaşabilecek mi?

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