İspanya, Lamine Yamal'ın dönüşü konusunda risk almak istemiyor

İspanya milli takımı, Lamine Yamal'ın fiziksel durumu konusunda sabırlı bir karar almak istiyor. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) teknik direktörü Aitor Karanka, Barcelona yıldızının sahalara dönüşünü hızlandırmayacaklarını açıkladı. Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, genç futbolcunun sakatlığı nedeniyle kadrodan uzak kalması taraftarları endişelendirmişti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Federasyon ile Barcelona kulübü arasındaki ilişkiler uluslararası aralarda genellikle gergin olsa da, Karanka bu kez herhangi bir anlaşmazlık olmadığını vurguladı. Ona göre, her iki taraf da Yamal'ın rehabilitasyon süreciyle ilgili sürekli iletişim halinde. Hatırlatmak gerekirse, futbolcu Nisan ayı sonunda La Liga kapsamındaki Celta maçında sol bacağından sakatlanmıştı.

"Dönüşü için en uygun zamanın ne zaman olduğunu değerlendireceğiz. Barcelona sportif direktörü Deco ve Bojan Krkic ile ilişkilerimiz mükemmel. En önemlisi şeffaflık. Kulübün sağlık ekibiyle birlikte durumu yakından takip ediyoruz" dedi Karanka basın toplantısında.

İspanya milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Cape Verde, Uruguay ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak. Yamal'ın gruptaki üçüncü maça kadar hazır olabileceğine dair söylentiler olsa da, teknik heyet kesin bir tarih vermekten kaçınıyor. Ana odak noktası, futbolcunun uzun vadeli sağlığını korumak.

Lamine Yamal'ın yanı sıra, Luis de la Fuente'nin takımında Nico Williams ve Victor Munoz'un da fiziksel durumları doktorların kontrolü altında. Karanka, nihai kararın doktorların raporlarına dayanarak teknik direktör tarafından verileceğini belirtti. İspanya, 2010'daki zaferden sonraki başarısız turnuvalar serisine son vermek için kadro konusunda temkinli davranıyor.