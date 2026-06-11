FIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladı

·31·Spor
FIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladı

ABD, Kanada ve Meksika sahalarında 2026 Dünya Kupası'nın heyecan verici maçları başlarken ve Özbekistan'ın yer aldığı maçların bilet satışları rekor kırarken, Uluslararası Futbol Federasyonu'ndan (FIFA) milli kulüplerimiz için son derece sevindirici ve finansal açıdan kazançlı bir haber geldi. Gianni Infantino yönetimindeki kuruluş, 1965 sayılı resmi sirküleri kamuoyuna duyurdu. Bu resmi belgede, mevcut dünya kupasının hem eleme hem de final aşamalarında ülkelerinin onurunu koruyan futbolcular için bağlı oldukları kulüplere ne kadar tazminat ödeneceği detaylı bir şekilde açıklandı.

Açıklanan verilere göre, uzun süren ve çetin geçen eleme aşamaları için FIFA tarafından toplamda tam 100 milyon ABD doları tutarında devasa bir fon ayrıldı. Bu fonun dağıtımı sonucunda, dünyadaki her kulüp, futbolcusunun Dünya Kupası elemeleri kapsamında oynanan her resmi maçın kadrosuna (protokolüne) dahil edilmesi karşılığında yaklaşık 2.362 ABD doları tutarında garantili bir ödeme alacak.

Buradaki en önemli ve sevindirici nokta, çağrılan futbolcunun yeşil sahada top koşturup koşturmadığının veya yedek kulübesinde kalıp kalmadığının hiçbir önemi olmamasıdır. Oyuncu resmi maç kadrosunda yer almışsa, FIFA tutarı kulübün banka hesabına tam olarak yatıracaktır. Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL) tarafından yapılan ilk analitik hesaplamalar, ülkemiz Süper Ligi kulüplerinin milli takımlara gönderdikleri futbolcu sayısı ve maçlarına bağlı olarak ciddi bir finansal gelir elde edeceklerini göstermektedir. Elbette nihai rakamlar FIFA tarafından kesin olarak onaylandıktan sonra bazı küçük farklılıklar veya değişiklikler olabilir, ancak genel tablo yine de oldukça sevindirici.

Hepsi bu kadar değil! Uluslararası futbol kuruluşu, bugünlerde Kuzey Amerika'da başlayan Dünya Kupası'nın final aşaması için de ayrıca 250 milyon ABD doları ayırdığını duyurdu. Belirlenen yeni standartlara göre kulüpler, turnuvanın final aşaması kadrosuna dahil edilen futbolcularının turnuvada geçirdikleri her gün için yaklaşık 5.000 ABD doları tutarında tazminat alacaklar. Turnuvanın bir aydan fazla süreceğini düşünürsek, bu oldukça önemli bir meblağ anlamına geliyor.

FIFA, kulüplere ödenecek tazminat miktarını resmen açıkladı

Bilgi olarak, kalbimizi sonsuz bir gururla doldurarak belirtelim ki, İtalyan efsane Fabio Cannavaro yönetimindeki Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nın final aşamasında mücadele ediyor. Bu tarihi başarı sayesinde, milli ligimiz olan Süper Lig kulüpleri de dünya kupası boyunca kasalarını büyük miktarda dövizle doldurma fırsatı yakaladılar. Bu fonların ülkemizdeki futbol akademilerinin ve altyapının geliştirilmesine hizmet edeceği şüphesizdir. Temsilcilerimize sahada başarılar, kulüplerimize ise bereket diliyoruz!

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FIFAGianni InfantinoÖzbekistanÖzbekistan Profesyonel Futbol Ligi2026 FIFA Dünya Kupası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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