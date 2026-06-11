Lewis, açık hava dövüşü öncesi hapis anısını esprili bir dille hatırladı

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının en eğlenceli, beklenmedik şakaları ve korkunç nakavtlarıyla tanınan efsanevi ismi, Amerikalı tecrübeli ağır sıklet dövüşçü Derrick Lewis yine ilgi odağında. Spor dünyası «UFC Freedom 250» süper turnuvası kapsamında Ilia Topuria, Justin Gaethje ve Alex Pereira'nın yer aldığı ana maçları heyecanla beklerken, «The Black Beast» lakaplı Lewis, son açıklamalarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Açık havada düzenlenecek olan özel dövüşü öncesinde gerçekleştirilen resmi basın toplantısında tecrübeli dövüşçü, gazetecilerin sorularını kendine has tarzıyla, iğneleyici ve esprili bir şekilde yanıtladı.

Basın mensuplarıyla buluşmasında Derrick Lewis, açık havada ve stadyumlarda dövüşme konusunda zaten «büyük bir tecrübeye» sahip olduğunu kinayeli bir şekilde ifade ederek, geçmişindeki tatsız ama komik bir anısını hatırlattı:

«Dürüst olmak gerekirse, hayatımda en son sokakta, yani açık havada kavga ettiğimde sonuç pek iyi bitmemişti; tam üç buçuk yıl parmaklıklar ardına gönderilmiştim (gülüyor). Bu yüzden açık havada, doğanın kucağında rakiplerle hesaplaşma konusunda yeterince "tecrübem" olduğunu söyleyebilirim.» «Ayrıca şu anda Teksas eyaletinde yaşıyorum. Oranın iklimi kendine has; gün boyu etrafta sivrisinekler uçar, çeşitli böcekler sürekli saldırır. Kısacası, gün boyu başımı ağrıtırlar, huzur vermezler. Ancak ben bu tür elverişsiz koşullara, sıcağa ve böcek saldırılarına çoktan alıştım ve adapte oldum. Açık hava oktagonu beni asla korkutamaz», diyerek salondakileri güldürdü ünlü ağır sıklet dövüşçüsü.

Hatırlatmak gerekirse, şu anda 41 yaşında olan ve kariyeri boyunca birçok rekoru kıran Derrick Lewis (29 galibiyet, 13 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 iptal edilen maç), bu yılın 15 Haziran tarihinde oktagona çıkacak. «UFC Freedom 250» turnuvası kapsamında rakibi, henüz mağlubiyet yüzü görmemiş genç ve tehlikeli vatandaşı Josh Hockit (9-0) olacak. Tecrübe ile gençliğin şiddetinin çarpışacağı bu ağır sıklet mücadelesinin turnuvanın en parlak anlarından biri olacağı şüphesiz.

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