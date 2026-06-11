Wataru Endo sakatlığı nedeniyle Japonya milli takım kariyerini noktaladı

·2·Spor
Wataru Endo sakatlığı nedeniyle Japonya milli takım kariyerini noktaladı

Japonya milli takım kaptanı Wataru Endo beklenmedik bir karar aldı. Liverpool orta sahası, kronik sakatlığı nedeniyle 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağını ve uluslararası kariyerini tamamen noktaladığını açıkladı. Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya kadar iyileşemeyen futbolcu, yerini gençlere bırakmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com duyurdu.

33 yaşındaki futbolcu, Şubat ayında İngiltere Premier Lig'de Sunderland'e karşı oynanan maçta ciddi bir bacak sakatlığı yaşamıştı. Ardından uzun bir rehabilitasyon süreci geçirdi. Liverpool formasıyla sezonun son maçında yedek kulübesine dönmüş olsa da, milli takım kampına katıldığında üst düzey oynamaya hazır olmadığı anlaşıldı.

Endo açıklamasında, milli takımdan ayrılmanın zor olduğunu ancak takımın geleceğine inandığını vurguladı. Orta saha oyuncusu, "Sakatlıktan sonra sahalara dönmek için elimden geleni yaptım, bu yüzden pişman değilim. Dünya Kupası'nda yer alamayacak olmak acı verici ancak Katar'daki turnuvadan sonra takımımızın ne kadar geliştiğiyle gurur duyuyorum" dedi.

Eski Stuttgart oyuncusu, artık Japonya milli takımının sıradan bir taraftarı olacağını belirtti. Takım arkadaşlarını desteklemeye ve Japon halkını takım etrafında birleşmeye çağırdı. Endo, Japonya'nın bir gün Dünya Şampiyonu olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Wataru EndoLiverpoolJaponyaDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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