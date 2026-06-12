Dmitriy Kuznetsov, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan Milli Takımı'na başarılar diledi

Okyanus ötesinde yılın en büyük ve merakla beklenen futbol şöleni olan 2026 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyanın gözünün ABD, Meksika ve Kanada'daki yeşil sahalara çevrildiği bu günlerde, ünlü futbol uzmanları ve eski yıldızlar da tahminlerini ve görüşlerini paylaşıyor. Özellikle futbolculuk kariyerinin zirvesindeyken İspanya'nın köklü kulübü Espanyol'un formasını başarıyla terleten, Rusya Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Dmitriy Kuznetsov da mevcut dünya kupası hakkında değerlendirmelerde bulunarak samimi dileklerini iletti.

Deneyimli eski futbolcu, bu Dünya Kupası'nda hangi takımları destekleyeceğini açıkladı:

— «Bu Dünya Kupası'nda hem İspanya hem de Özbekistan milli takımlarının maçlarını büyük bir heyecan ve dikkatle takip edeceğim. Pireneli ekibi seçmemin nedeni belli; zamanında ilk beş ligden biri olan La Liga'da forma giydim ve oranın futbolu bana çok yakın. Özbekistan'a gelince, bu ülke Rusya'ya çok yakın ve bağları güçlü. Bu nedenle Özbek futbolcuların başarısı benim için de son derece kıymetli. Milli takımın play-off (son 16 turu) aşamasına kalmasını içtenlikle diliyorum. Aslında, tarihlerinde ilk kez dünya kupasına katılmaya hak kazanmaları başlı başına büyük bir başarı ve gerçek bir cesaret örneğidir. Turnuvanın favorileri olarak ise Arjantin, Brezilya ve Fransa'yı gösterebilirim; özellikle Fransızların kadrosu her açıdan çok güçlü kurulmuş. Aynı zamanda Cristiano Ronaldo'nun vatanı Portekiz de sürpriz yapabilir», dedi Dmitriy Kuznetsov.

Hatırlatmak gerekirse, 11 Haziran'da resmen başlayan ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek olan futbol dünyasının bu en prestijli turnuvasında, milyonların oyununun tarihinde ilk kez 48 ülkenin milli takımı şampiyonluk için mücadele ediyor.

Milli takımımızın tarihi takvimi

Ülkemiz taraftarlarını heyecanlandıran bir diğer konu ise, Özbekistan Milli Takımı'nın Dünya Kupası grup aşamasında 'K' grubunda yer almasıdır. Temsilcilerimizi dünya devlerine karşı oldukça ciddi ve zorlu maçlar bekliyor. Herkesin kolayca takip edebilmesi için vatandaşlarımızın maç programını ve Taşkent saatini hatırlatıyoruz:

Tur Rakip Takım Tarih ve Taşkent Saati Maçın Önemi 1. Tur Kolombiya 18 Haziran, 07:00 Luis Diaz ve James Rodriguez liderliğindeki Güney Amerika devine karşı ilk sınav. 2. Tur Portekiz 23 Haziran, 22:00 Yaşayan efsane Cristiano Ronaldo önderliğindeki Avrupa deviyle güç denemesi. 3. Tur Kongo DC 28 Haziran, 04:30 Grup aşamasındaki son ve play-off kaderini belirleyecek kritik maç.

Okyanus ötesindeki bu tarihi yolculukta temsilcilerimize büyük başarılar diliyoruz!

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