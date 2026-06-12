Milan teknik direktör arıyor: Ruben Amorim veya Alvaro Arbeloa seçenekleri

Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, Oliver Glasner ile ön anlaşmaya varmasına rağmen yeni teknik direktör atama konusunda acele etmiyor. "Rossoneri" yönetimi arayış alanını genişleterek, Manchester United'ın eski hocası Ruben Amorim ve Alvaro Arbeloa'nın adaylıklarını değerlendiriyor. Kulüp yönetimi, takımın gelecekteki teknik konseptine uygun net bir profil arıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Massimiliano Allegri'nin ayrılmasının ardından boşalan koltuk için Oliver Glasner'e iki yıllık bir sözleşme teklif edilmişti. Ancak Cardinale, adaylarla bizzat görüşerek uzun vadeli felsefeye uygun bir hoca seçmek istiyor. Tuttosport gazetesinin haberine göre, listeye modern ve hücum odaklı taktik anlayışıyla öne çıkan Al-Ahli hocası Matthias Jaissle de eklendi.

La Gazzetta dello Sport'un doğruladığına göre, Crystal Palace ile başarı yakalayan Glasner hala ana aday konumunda. Aynı zamanda Real Madrid'den ayrılan Alvaro Arbeloa seçeneği de ciddi şekilde inceleniyor. Matthias Jaissle konusunda ise Suudi Arabistan kulübüyle olan sözleşmesinde yer alan 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli nedeniyle finansal sorunlar bulunuyor.

Kulübün tüm sportif projesinin Ralf Rangnick etrafında inşa edilmesi bekleniyor. Avusturya milli takımı hocası, Milan'ın teknik direktörü olmak için tek aday konumunda. Rangnick, Zlatan Ibrahimovic gibi isimlerin kulüp işlerine karışmamasını ve teknik sektörde mutlak kontrole sahip olmayı talep ediyor.

Şu anda Milan taraftarları yönetime karşı protestolara başladı. Londra'daki Big Ben ve London Eye yakınlarında "Milanımızı özgür bırakın" yazılı pankartlar belirdi. Kulüp, 2026-27 Serie A sezonu başlamadan önce teknik direktör sorununu çözmeli ve kadroyu yeniden yapılandırmalı.