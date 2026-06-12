Kairat kulübü ünlü İspanyol forvet ile sözleşme imzaladı

·48·Spor
Kairat kulübü ünlü İspanyol forvet ile sözleşme imzaladı

Kazakistan futbolunda transfer piyasası hareketli günler yaşıyor. Almatı'nın köklü kulübü Kairat, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Avrupa sahalarında adından söz ettiren İspanyol santrafor Marc Gual ile resmen sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, yetenekli futbolcu ile kulüp arasındaki anlaşma 2027 yılının sonuna kadar geçerlidir.

Yeni forvetin fiziksel özellikleri ve antropometrik verileri hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

  • Yaş: 30 yaş

  • Mevki: Santrafor

  • Boy: 184 cm

  • Kilo: 73 kg

Barcelona altyapısından Real Madrid Castilla'ya

Marc Gual, Katalonya'nın Badalona şehrinde dünyaya geldi. Futbola Badalona, Barcelona ve Espanyol gibi önemli kulüplerin altyapılarında başladı. Profesyonel kariyerinde Sevilla Atletico, Zaragoza, Girona, Real Madrid Castilla ve Alcorcon gibi İspanya'nın birçok tanınmış takımında forma giyerek büyük bir tecrübe kazandı.

Aşağıdaki analiz tablosunda Marc Gual'in Avrupa'daki verimli kariyerini ve elde ettiği başlıca başarıları görebilirsiniz:

Oynadığı yabancı kulüpler

Turnuvalardaki en büyük başarısı

Verimlilik oranı

Kişisel ödülleri

Jagiellonia (Polonya)

Polonya Ligi maçları

2022/23 sezonu gol kralı

Ekstraklasa'nın en iyi forveti

Legia Warszawa (Polonya)

Polonya Kupası ve Süper Kupa şampiyonu

Tüm turnuvalarda 19 gol

Konferans Ligi'nde 7 gol

Rio Ave (Portekiz)

Portekiz Ligi katılımcısı

As kadro oyuncusu

Üst düzey tecrübe

Polonya'daki zafer yürüyüşü ve Portekiz deneyimi

Marc Gual'in kariyerindeki en parlak sayfalar Polonya ligi ile ilgilidir. 2022 baharında Jagiellonia'ya katıldı ve kısa sürede kendini kanıtladı. 2022/23 sezonunda ligin en golcü ismi olarak Ekstraklasa'nın en iyi forveti seçildi.

Ardından Varşova'nın ünlü kulübü Legia'ya transfer oldu ve takımıyla birlikte Polonya Kupası ile Süper Kupa zaferleri yaşadı. 2024/25 sezonunda Legia'nın gerçek bir lideri olarak 19 gol attı; bunların 7'sini prestijli UEFA Konferans Ligi'nde kaydetti.

Taraftarlar için ilginç bir bilgi: Tecrübeli forvet, Kairat'a gelmeden önce Portekiz'in üst liginde Rio Ave forması giyiyordu. Ayrıca geçmişte İspanya U-21 milli takımında 3 resmi maça çıkmıştır.

Instagram hesabından bu transferi duyuran Kairat, yeni forvetinin golleriyle hem iç sahada hem de uluslararası arenada büyük başarılar hedefliyor.

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KairatMarc GualAlmatıİspanyaBarselona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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