Kairat kulübü ünlü İspanyol forvet ile sözleşme imzaladı

Kazakistan futbolunda transfer piyasası hareketli günler yaşıyor. Almatı'nın köklü kulübü Kairat, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Avrupa sahalarında adından söz ettiren İspanyol santrafor Marc Gual ile resmen sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulübün basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, yetenekli futbolcu ile kulüp arasındaki anlaşma 2027 yılının sonuna kadar geçerlidir.

Yeni forvetin fiziksel özellikleri ve antropometrik verileri hakkında detaylı bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

Yaş: 30 yaş

Mevki: Santrafor

Boy: 184 cm

Kilo: 73 kg

Barcelona altyapısından Real Madrid Castilla'ya

Marc Gual, Katalonya'nın Badalona şehrinde dünyaya geldi. Futbola Badalona, Barcelona ve Espanyol gibi önemli kulüplerin altyapılarında başladı. Profesyonel kariyerinde Sevilla Atletico, Zaragoza, Girona, Real Madrid Castilla ve Alcorcon gibi İspanya'nın birçok tanınmış takımında forma giyerek büyük bir tecrübe kazandı.

Aşağıdaki analiz tablosunda Marc Gual'in Avrupa'daki verimli kariyerini ve elde ettiği başlıca başarıları görebilirsiniz:

Oynadığı yabancı kulüpler Turnuvalardaki en büyük başarısı Verimlilik oranı Kişisel ödülleri Jagiellonia (Polonya) Polonya Ligi maçları 2022/23 sezonu gol kralı Ekstraklasa'nın en iyi forveti Legia Warszawa (Polonya) Polonya Kupası ve Süper Kupa şampiyonu Tüm turnuvalarda 19 gol Konferans Ligi'nde 7 gol Rio Ave (Portekiz) Portekiz Ligi katılımcısı As kadro oyuncusu Üst düzey tecrübe

Polonya'daki zafer yürüyüşü ve Portekiz deneyimi

Marc Gual'in kariyerindeki en parlak sayfalar Polonya ligi ile ilgilidir. 2022 baharında Jagiellonia'ya katıldı ve kısa sürede kendini kanıtladı. 2022/23 sezonunda ligin en golcü ismi olarak Ekstraklasa'nın en iyi forveti seçildi.

Ardından Varşova'nın ünlü kulübü Legia'ya transfer oldu ve takımıyla birlikte Polonya Kupası ile Süper Kupa zaferleri yaşadı. 2024/25 sezonunda Legia'nın gerçek bir lideri olarak 19 gol attı; bunların 7'sini prestijli UEFA Konferans Ligi'nde kaydetti.

Taraftarlar için ilginç bir bilgi: Tecrübeli forvet, Kairat'a gelmeden önce Portekiz'in üst liginde Rio Ave forması giyiyordu. Ayrıca geçmişte İspanya U-21 milli takımında 3 resmi maça çıkmıştır.

Instagram hesabından bu transferi duyuran Kairat, yeni forvetinin golleriyle hem iç sahada hem de uluslararası arenada büyük başarılar hedefliyor.

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