Robbie Fowler, Alexander Isak'ın Liverpool'daki geleceğinden endişeli

·35·Spor
Robbie Fowler, Alexander Isak'ın Liverpool'daki geleceğinden endişeli

Liverpool efsanesi Robbie Fowler, GOAL'e verdiği röportajda takımın en pahalı transferi Alexander Isak hakkındaki endişelerini dile getirdi. 125 milyon sterlin karşılığında transfer edilen golcünün, Merseyside'daki ikinci sezonunda büyük bir baskı altında kalması bekleniyor. İngiliz futbol tarihinin en pahalı oyuncusu olarak kabul edilen Isak, yatırımları karşılayamadığı takdirde bonservis bedelinin hiçbir önemi kalmayacağı konusunda uyarıldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Alexander Isak, 2025 yazında Newcastle formasıyla 109 maçta 62 gol atarak Liverpool'a katılmıştı. İngiltere Premier Ligi'nde üst üste iki sezon 20 gol barajını aşan forvet, dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak görülüyordu. Ancak Liverpool'daki ilk sezonu beklendiği gibi geçmedi. Fiziksel durumundaki sorunlar ve ciddi sakatlıklar performansını olumsuz etkiledi.

Geçtiğimiz sezon Isak, İngiltere Premier Ligi'ndeki ilk golünü ancak Kasım ayında atabildi. Dört ay sahalardan uzak kalmasına neden olan ayak kırığı sakatlığı nedeniyle sezonu sadece 4 golle tamamladı. Fowler, oyuncunun Liverpool'a geldiği ilk günden itibaren fiziksel olarak hazır olmadığını ve bu durumun tüm sezon boyunca devam ettiğini vurguladı.

Ayrıca Fowler, Isak'ın İsveç milli takımının Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmesinden de endişeli. Ona göre, turnuvaya katılması nedeniyle golcü oyuncu kulüpteki sezon öncesi hazırlık kampını tam olarak geçiremeyecek. Bu durum, yeni sezonda da fiziksel sorunlarının devam etmesine yol açabilir.

LiverpoolAlexander IsakRobbie Fowlerİngiltere Premier LigiTransfer
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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