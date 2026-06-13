Barcelona, Lamine Yamal konusunda İspanya Milli Takımı'na engel olamıyor

·22·Spor
Barcelona, Lamine Yamal konusunda İspanya Milli Takımı'na engel olamıyor

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk maçında Cape Verde'ye karşı oynanacak karşılaşma öncesinde Lamine Yamal'ın durumu hakkında bilgi verdi. Barcelona'nın yıldızı yakın zamanda dizindeki sakatlıktan kurtulmuş olsa da, milli takım onu turnuvanın açılış maçında sahaya sürmeye hazır. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kulüp düzeyinde birkaç hafta kaçıran 18 yaşındaki kanat oyuncusunun fiziksel durumu Barcelona yönetimini endişelendiriyor. Ancak Luis de la Fuente, genç yeteneğin sağlığıyla ilgili endişeleri reddetti. Teknik direktör, Yamal'ın henüz 90 dakika oynamaya hazır olmasa da maçın belirli bir bölümünde takımına yardımcı olabileceğini belirtti.

"Pazartesi günkü maçta oynamaya hazır. Durumu değerlendireceğiz. Futbol riskli bir faaliyet, 3 dakikada da 90 dakikada da sakatlık yaşanabilir. Oyuncuların sağlığını düşünüyoruz ancak Dünya Kupası'ndaki ilk maçın belirleyici önem taşıdığını da unutmamalıyız" dedi İspanyol çalıştırıcı, Chattanooga'daki basın toplantısında.

Kulüpler genellikle uluslararası aralarda yıldızlarının sahada geçirdiği dakikaları kontrol etmeye çalışırlar ancak Dünya Kupası sırasında kurallar farklı işler. Barcelona ve İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) iletişim halinde olsa da, nihai kararı sadece milli takım teknik heyeti veriyor.

Böylece Hansi Flick ve Barcelona yönetimi, Lamine Yamal'ın sahaya çıkmasını engelleme konusunda çaresiz kalıyor. Luis de la Fuente, kararının kesin olduğunu ve pazartesi günkü maç için kadro seçiminde tam yetkiye sahip olduğunu bir kez daha teyit etti.

Lamine YamalİspanyaBarcelona2026 Dünya KupasıLuis De La Fuente
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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