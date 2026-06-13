Ruben Amorim'in Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor

·25·Spor
Ruben Amorim'in Milan'ın yeni teknik direktörü olması bekleniyor

Milan yönetimi, Manchester United'ın eski hocası Ruben Amorim ile yapılan yeni görüşmelerin ardından onu teknik direktörlük için ana aday olarak belirledi. Portekizli çalıştırıcı, San Siro'da yeni bir taktiksel dönem başlatmak için diğer adayları geride bırakarak yarışta öne geçti. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milan, Amorim'e bir sezon daha uzatma opsiyonu içeren iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Kulüp sahibi Gerry Cardinale, geçen sezonki başarısızlıkların ardından takımda istikrarı sağlamayı hedefliyor. Ralf Rangnick ile ilgili planların değişmesi, kulüp hiyerarşisinin Amorim adaylığına daha fazla odaklanmasını sağladı.

Daha önce favori olarak görülen Oliver Glasner'in şansı önemli ölçüde azaldı. Rangnick'in kulübün teknik yönetimi üzerindeki etkisinin azalmasıyla birlikte, onun tavsiyesi olan Glasner listede geriledi. Milan yönetimi artık agresif bir oyun tarzı, yüksek savunma hattı ve topu hızlı geri kazanmaya dayalı bir taktiği tercih ediyor.

Amorim'in yanı sıra adaylar arasında Matthias Jaissle de bulunuyor ancak Al-Ahli ile olan sözleşmesindeki 6 milyon euroluk serbest kalma bedeli Milan için mali bir engel teşkil edebilir. Ayrıca Real Madrid'e veda eden Alvaro Arbeloa seçeneği de değerlendiriliyor.

Ruben Amorim iki yıl önce de Milan'ın radarındaydı ancak o dönem kulüp Paulo Fonseca'yı tercih etmişti. Şimdi Portekizli teknik adamın Serie A'da kendini kanıtlama ve İngiltere'deki başarısız dönemin ardından itibarını geri kazanma şansı olabilir.

MilanRuben AmorimSerie ATransferlerFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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