Bradley Barcola PSG'den ayrılmak istiyor: Arsenal ve Liverpool yarışa katıldı

PSG forveti Bradley Barcola, bu yaz transfer döneminde Paris'ten ayrılma isteğini dile getirdi. Bu haber, İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri arasında gerçek bir yarış başlattı. Arsenal ve Liverpool, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor çünkü futbolcu Fransa başkentinden uzakta yeni meydan okumalar arıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Fransa milli takımı oyuncusu, Paris'te geçen sezon elde ettiği karışık sonuçların ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi. Barcola, geçen sezon PSG formasıyla ligde 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da aktif rol aldı. Şu anda 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 60 milyon sterlin civarında ve mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, hücum hattını güçlendirmek ve rotasyon için kaliteli seçenekler eklemek amacıyla Bradley Barcola'yı ana hedeflerden biri olarak görüyor. Londra ekibi daha önce Morgan Rogers ve Christos Tzolis gibi oyuncularla ilgilenmişti, ancak Barcola'nın üst düzey deneyimi onu "Topçular" için daha cazip kılıyor.

Liverpool da yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme başlarken hücum hattını güçlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Mohamed Salah'ın ayrılışından sonra ve sol kanatta istikrar eksikliği yaşanırken, "Merseyside" ekibi Barcola seçeneğine ciddi şekilde odaklanmış durumda. PSG resmi olarak oyuncunun satılık olmadığını söylese de kulüp şimdiden onun yerine uygun bir aday aramaya başladı.

Haberlere göre Luis Enrique, Barcelona forveti Ferran Torres'i Barcola için ideal bir yedek olarak görüyor. Torres ve Enrique, İspanya milli takımındaki ortak çalışmaları sayesinde birbirlerini iyi tanıyorlar. Eğer PSG, Barcelona ile anlaşmaya varabilirse, bu durum Bradley Barcola'nın Emirates Stadyumu veya Anfield'a transferinin önünü açabilir.