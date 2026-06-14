Bradley Barcola PSG'den ayrılmak istiyor: Arsenal ve Liverpool yarışa katıldı

·52·Spor
Bradley Barcola PSG'den ayrılmak istiyor: Arsenal ve Liverpool yarışa katıldı

PSG forveti Bradley Barcola, bu yaz transfer döneminde Paris'ten ayrılma isteğini dile getirdi. Bu haber, İngiltere Premier Lig'in dev kulüpleri arasında gerçek bir yarış başlattı. Arsenal ve Liverpool, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor çünkü futbolcu Fransa başkentinden uzakta yeni meydan okumalar arıyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Fransa milli takımı oyuncusu, Paris'te geçen sezon elde ettiği karışık sonuçların ardından kulüpten ayrılmaya karar verdi. Barcola, geçen sezon PSG formasıyla ligde 21 kez ilk 11'de sahaya çıktı ve Şampiyonlar Ligi maçlarında da aktif rol aldı. Şu anda 23 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri yaklaşık 60 milyon sterlin civarında ve mevcut sözleşmesi iki yıl daha devam ediyor.

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, hücum hattını güçlendirmek ve rotasyon için kaliteli seçenekler eklemek amacıyla Bradley Barcola'yı ana hedeflerden biri olarak görüyor. Londra ekibi daha önce Morgan Rogers ve Christos Tzolis gibi oyuncularla ilgilenmişti, ancak Barcola'nın üst düzey deneyimi onu "Topçular" için daha cazip kılıyor.

Liverpool da yeni teknik direktör Andoni Iraola yönetiminde yeni bir döneme başlarken hücum hattını güçlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Mohamed Salah'ın ayrılışından sonra ve sol kanatta istikrar eksikliği yaşanırken, "Merseyside" ekibi Barcola seçeneğine ciddi şekilde odaklanmış durumda. PSG resmi olarak oyuncunun satılık olmadığını söylese de kulüp şimdiden onun yerine uygun bir aday aramaya başladı.

Haberlere göre Luis Enrique, Barcelona forveti Ferran Torres'i Barcola için ideal bir yedek olarak görüyor. Torres ve Enrique, İspanya milli takımındaki ortak çalışmaları sayesinde birbirlerini iyi tanıyorlar. Eğer PSG, Barcelona ile anlaşmaya varabilirse, bu durum Bradley Barcola'nın Emirates Stadyumu veya Anfield'a transferinin önünü açabilir.

PSGArsenalLiverpoolBarcelonaTransferler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ralf Rangnick, Milan teklifini reddederek Avusturya ile sözleşmesini uzattıRalf Rangnick, Milan teklifini reddederek Avusturya ile sözleşmesini uzattıBugün, 21:11Mohamed Salah'tan sonra Cody Gakpo da Liverpool'dan ayrılmak istiyorMohamed Salah'tan sonra Cody Gakpo da Liverpool'dan ayrılmak istiyorBugün, 20:51FIFA, 2026 Dünya Kupası katılımcıları için özel sembolik armalar tanıttıFIFA, 2026 Dünya Kupası katılımcıları için özel sembolik armalar tanıttıBugün, 20:46Mbappe, PSG'nin Arsenal galibiyeti sonrası Saliba'yı teselli ettiMbappe, PSG'nin Arsenal galibiyeti sonrası Saliba'yı teselli ettiBugün, 20:17Alvaro Arbeloa İngiltere Premier Ligi'ne gidiyorAlvaro Arbeloa İngiltere Premier Ligi'ne gidiyorBugün, 19:58Dünya Kupası'nın ilk turunda bugün heyecan verici maçlar oynanacakDünya Kupası'nın ilk turunda bugün heyecan verici maçlar oynanacakBugün, 19:05
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi
Real Madrid, Kylian Mbappe konusunda nihai kararını verdi