FIFA, 2026 Dünya Kupası katılımcıları için özel sembolik armalar tanıttı

·28·Spor
FIFA, 2026 Dünya Kupası katılımcıları için özel sembolik armalar tanıttı

Okyanus ötesindeki yeşil sahalarda milyonlarca taraftara gerçek bir sevinç ve heyecan yaşatan 2026 Dünya Kupası, sadece kıran kırana geçen maçlarıyla değil, tarihi yenilikleriyle de akıllarda kalacak. Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bu prestijli turnuvaya katılan yıldız futbolcular için tamamen beklenmedik ve özgün bir hediye hazırladı. Artık dünya kupası katılımcıları, formalarının kol kısmına dikilen ve konumlarını ve tarihlerini yansıtan özel hatıra işaretleri olan armalarla sahaya çıkacaklar.

Bu tür sembolik işaretler, futbolcuların turnuvadaki statülerini göstermenin yanı sıra formalara da ayrı bir güzellik katıyor.

FIFA tarafından sunulan üç farklı tarihi statü işareti

Uluslararası futbol organizasyonu, yeni kurala göre üç farklı kategoride sembolik arma tasarladı:

  • «Debyut» (Çıkış) arması: Kariyerinde ilk kez dünya şampiyonasına katılan yeni isimler için tasarlandı;

  • «Meros» (Heritage/Miras) arması: Futbol dünyasında yerini edinmiş, kariyeri boyunca beşinci veya daha fazla kez dünya kupası vizesi alan efsanevi emektar oyuncular için;

  • «Oltin shon-shuhrat» (Golden Glory/Altın Şan) arması: Daha önce düzenlenen Dünya Kupalarında en iyi golcü, en iyi futbolcu veya en iyi kaleci gibi bireysel ödüllere layık görülen yıldızlar için.

Temsilcilerimiz tarihi maçta nasıl bir formayla sahada olacak?

Ülkemiz taraftarları için en sevindirici olanı, tarihte ilk kez Dünya Kupası vizesini alan Özbekistan milli takımının 26 futbolcusunun tamamı, Kolombiya'ya karşı oynanacak tarihi ilk maçta sahaya sağ kollarında tam olarak bu «Debyut» arması ile çıkacaklar.

Kurala göre, ilk maçta doğrudan yeşil sahada görev alan futbolcular, sonraki maçlarda bu işareti tekrar takmayacaklar. Yedek kulübesinde kalan oyuncularımız ise dünya kupasındaki ilk resmi dakikalarını geçirene kadar bu çıkış işaretiyle sahaya çıkmaya devam edecekler. İlginç olan şu ki, dünya futbolunun bugünkü parlak yıldızları İspanya milli takımı üyesi Lamine Yamal ve Norveçli golcü Erling Haaland da turnuvaya kendi milli takımlarıyla tam olarak bu «Debyut» işareti altında başlayacaklar.

Aşağıdaki analitik tablo aracılığıyla yeni tanıtılan arma türlerini ve bunları takma şansına erişen dünya yıldızlarının listesini yakından inceleyebilirsiniz:

Arma türü ve statüsü

Kime verilir?

Özbekistan milli takımı

İki farklı arma takan efsaneler

Arma verilen diğer ünlü yıldızlar

«Debyut» arması

İlk kez katılanlara

26 futbolcumuzun tamamı ilk maçta takar

Lamine Yamal (İspanya)


Erling Haaland (Norveç)

«Meros» (Heritage)

5 veya daha fazla katılanlara

Lionel Messi (6. katılım)


Luka Modrić (5. katılım)

Manuel Neuer, Cristiano Ronaldo, Yuto Nagatomo

«Oltin shon-shuhrat»

Bireysel ödül sahiplerine

Her iki kolunda ayrı ayrı


iki arma olacak

James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez

Messi ve Modrić için özel ayrıcalık: Her iki kolda arma!

Futbol tarihinde sağlam bir yer edinen «Meros» ve «Oltin shon-shuhrat» işaretlerini takma şansına erişen gezegenimizin en seçkin yıldızlarının sayısı oldukça sınırlıdır. Onların arasında James Rodríguez, Harry Kane, Kylian Mbappé, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Manuel Neuer ve Japon Yuto Nagatomo gibi ünlü isimler yer alıyor.

Ancak bu turnuvanın en ilginç ve tekrarlanamaz olayı Lionel Messi ve Luka Modrić ile ilgili olacak. Bu iki yaşayan efsane, yeşil sahada aynı anda iki farklı armayla top koşturacaklar. Arjantin kaptanı Messi kariyerindeki altıncı, Hırvat Modrić ise beşinci Dünya Kupası'na katıldığı için ve aynı zamanda önceki dünya kupalarında en iyi oyuncu olarak kişisel ödüller kazandıkları için, her iki kollarında ayrı ayrı armalar yer alacak. Bu, onların dünya futbolundaki büyük hizmetlerine gösterilen yüksek bir saygı örneğidir.

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FIFAÖzbekistanKolombiyaİspanyaLamine Yamal
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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