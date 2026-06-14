Dünyanın gözü okyanus ötesindeki görkemli stadyumlarda başlayan 2026 Dünya Kupası maçlarına çevrilmişken, milyonlarca Özbek taraftarın heyecanı bambaşka. Çünkü Özbekistan Milli Takımı, tarihinde ilk kez futbol dünya şampiyonasının final aşamasında yer alıyor. Bu tarihi gerçeklik sadece ülkemizde değil, komşu ve çevre ülkelerin spor camiası, tanınmış uzmanlar ve antrenörlerin de ilgi odağında.

Rusya Birinci Ligi'nde mücadele eden Yenisey kulübünün teknik direktörü Sergey Tashuyev, ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında vatanımızın onurunu koruyan milli takımımız ve özellikle günümüzde gezegenin en güçlü kulüplerinden biri olan Manchester City'nin savunma lideri Abdukodir Khusanov hakkında övgü dolu sözler söyledi.

«Ayda 500 dolara oynayan çocuğun City yıldızına dönüşeceğini kim tahmin ederdi?»

Deneyimli Rus uzman, zamanında Belarus'ta kendisine karşı oynayan Özbek yeteneğin bugünkü yüksek uçuşunu büyük bir ilgiyle takip ettiğini vurguladı:

«Zamanında Belarus'un Energetik-BGU kulübü formasıyla benim çalıştırdığım Soligorsk'un Shakhtyor takımına karşı sahaya çıkan Abdukodir Khusanov'un bugünkü hareketlerini izlemek çok keyifli. Açıkçası, o zamanlar Khusanov diye bir futbolcunun kim olduğunu bile fark etmemiştim. Bize karşı genç bir çocuk oynuyordu ve sanırım o maçta 1-0 galip gelmiştik.

Bu gencin daha sonra dünya devi Manchester City'nin ana liderlerinden birine dönüşeceğini o zaman kim tahmin ederdi? Şimdi ona bakınca, eskiden ayda sadece 500 dolar maaşla oynayan o mütevazı gençle bugün City'de parlayan süperstarı kıyaslamak benim için çok ilginç. Bu kariyer, hayallerinin peşinden koşan tüm gençler için en güzel örnektir. Durmadan çalışmak, gelişmek gerekir; o zaman hayatta her zaman büyük fırsat kapıları açılır».

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla Özbek futbolunun gururu Abdukodir Khusanov'un Belarus'tan Manchester City'ye uzanan tarihi ve güzel transfer yolculuğunu yakından inceleyebilirsiniz:

Kariyer dönemi ve kulüpler Statüsü ve transfer bedeli Toplam oynadığı maç sayısı Turnuvalardaki genel katılımı Kaydettiği verimlilik (Gol) Teknik Direktör Sergey Tashuyev'in görüşü Bunyodkor Akademisi Altyapı (Profesyonel başlangıca kadar) Genç takım Yerel turnuvalar — Gelişim dönemi Energetik-BGU

(Belarus, 2022-2023) Profesyonel çıkış

(Ayda 500 dolar maaş) Belarus Yüksek Ligi İç lig ve kupa Yeteneğin keşfi «Bize karşı genç bir çocuk oynuyordu» Lens (Fransa) 1,5 yıllık parlak kariyer Fransa Ligue 1 maçları Avrupa kupaları ve şampiyona Dev kulüplerin dikkatini çekmesi Becerinin yükselişi Manchester City

(İngiltere, 2025'ten itibaren) 40 milyon Euro karşılığında transfer edildi 47 resmi maç Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, İngiltere ve Lig kupaları 1 gol

(İngiltere Kupası'nda) «Takımın ana liderlerinden biri»

Belarus'tan çıkan 40 milyon euroluk yıldızın rekorları

Hatırlatalım, Abdukodir Khusanov başkentimizin Bunyodkor akademisi okulundan yetişmiş olsa da, büyük futboldaki ilk adımlarını 2022-2023 yıllarında Belarus şampiyonasında atmıştı. Tam o dönemlerde Rus uzman Sergey Tashuyev, Belarus'un önde gelen takımı Shakhtyor (Soligorsk) kulübünün dizginlerini elinde tutuyordu.

Abdukodir'in Avrupa'daki şiddetli oyunu Fransa'nın Lens kulübünün dikkatini çekti. Fransa liderinin kadrosunda bir buçuk yıl boyunca sağlam bir duvar olabilen vatandaşımız, tüm dünya scoutlarının gözüne girdi. Sonuç olarak, 20 Ocak 2025 tarihinde İngiltere ve dünya futbolunun kralı Manchester City, Özbek futbolcuyu tam 40 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

O günden bu yana Khusanov, Pep Guardiola yönetiminde İngiltere Premier Ligi, ülke kupası, Lig kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi gibi en prestijli turnuvalarda toplam 47 maçta sahaya çıkarak sağlam bir savunma hattı oluşturdu ve İngiltere Kupası'nda bir güzel gole de imza attı. Bugün ise vatanımızın bayrağını 2026 Dünya Kupası sahalarında gururla dalgalandırıyor!

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