Sean O'Malley, Aiemann Zahabi'yi ikinci rauntta nakavt etti

Beyaz Saray'ın ev sahipliği yaptığı şiddetli ve tavizsiz «UFC Freedom 250» yıl dönümü turnuvası, karma dövüş sanatları tutkunlarına art arda parlak ve unutulmaz anlar sunmaya devam ediyor. Bu tarihi kutlama gecesinin bir sonraki maçı da erken, korkutucu ve güzel bir şekilde sona erdi. Hafif sıkletin eski şampiyonu, kendine has tarzı ve dikkat çekici saç modelleriyle MMA dünyasında büyük bir üne sahip olan Amerikalı Sean O'Malley, Kanadalı tecrübeli sporcu Aiemann Zahabi'ye karşı oktagona çıktı. Klasmanın iki elit temsilcisi arasındaki karşılaşma, salondaki taraftarların alkışları eşliğinde başladı.

İkinci rauntta korkutucu bir darbe ve sıralama mücadelesi

Bu karşılaşma sadece bir şov niteliği taşımıyor, aynı zamanda sıklet şampiyonluk yarışı için de büyük önem arz ediyordu. Şu anda UFC resmi sıralamasında ilk üçte (3. sıra) yer alan Sean O'Malley, üç basamak altında, yani 6. sırada bulunan Aiemann Zahabi'nin gücünü doğru değerlendirerek maça temkinli başladı. İlk raunt ağırlıklı olarak keşif ve karşılıklı tehlikeli vuruşlarla geçti.

Ancak ikinci rauntta Sean, isabetli ve hızlı tekniğini devreye soktu. Maç sırasında rakibinin zayıf noktasını bulan eski şampiyon, beklenmedik bir anda attığı güçlü ve korkutucu darbeyle Kanadalı dövüşçüyü oktagona yıktı. Hakem durumu değerlendirerek maçı hızla durdurdu ve O'Malley'nin bir sonraki parlak nakavt zaferini tescilledi.

Aşağıdaki resmi MMA analiz tablosu aracılığıyla «UFC Freedom 250» kapsamındaki bu ana maçın detaylarını ve sporcuların istatistiklerini yakından inceleyebilirsiniz:

Dövüşçüler ve ülkeleri UFC resmi sıralamasındaki yeri Maçın bittiği raunt ve yöntem O'Malley için zafer serisi Zahabi için mağlubiyet acısı Turnuvanın düzenlendiği tesis Sean O'Malley

(ABD temsilcisi) 3. sıra

(Eski klasman kralı) 2. raunt, Nakavt

(Erken bitiş) Üst üste 2. galibiyet

(Başarılı adım) 7 galibiyetten sonraki

ilk mağlubiyet Beyaz Saray kompleksi

(Washington, ABD) Aiemann Zahabi

(Kanada temsilcisi) 6. sıra

(Güçlü aday) Mağlubiyet kabul edildi Serisi sona erdi Başarılı yürüyüş durdu Yıl dönümü turnuvası

Biri için yükseliş, diğeri için mağlubiyet acısı

Bu parlak galibiyet Sean O'Malley için kariyerindeki üst üste ikinci başarı oldu ve bir kez daha şampiyonluk kemeri için ana aday olduğunu kanıtladı. Kanada'yı temsil eden Aiemann Zahabi için ise bu sonuç oldukça acı verici oldu. Çünkü bu karşılaşmaya kadar oktagonda üst üste 7 maç kazanarak yenilmezlik serisini sürdürüyordu. Sean O'Malley, bu güzel nakavtıyla rakibinin uzun yıllara dayanan zafer yürüyüşüne son vermeyi başardı.

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