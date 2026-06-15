İsveç milli takımı Tunus karşısında farklı galibiyet aldı

·38·Spor
İsveç milli takımı Tunus karşısında farklı galibiyet aldı

Meksika, ABD ve Kanada'nın yeşil sahalarında tüm hızıyla devam eden 2026 FIFA Dünya Kupası, yoğun ve gol dolu maçlarıyla dünya futbol kamuoyunu şaşırtmaya devam ediyor. Turnuvanın «F» grubunda ilk tur maçları sona erdi. Grubun ikinci karşılaşmasında Avrupa'nın güçlü ve tecrübeli temsilcilerinden İsveç, Kuzey Afrika'nın ciddi rakiplerinden Tunus ile karşı karşıya geldi. Monterrey şehrindeki muhteşem «Estadio BBVA» arenasında oynanan maç, İskandinav ekibinin mutlak üstünlüğü ve 5:1'lik farklı galibiyetiyle sonuçlandı.

Monterrey'de gol şovu: İsveç'in korkutucu hücum hattı

Maçın başlama düdüğüyle birlikte İsveçliler rakip kalede büyük bir baskı kurdu. Mücadelenin henüz 7. dakikasında yetenekli orta saha oyuncusu Ayari skoru açmayı başardı. Çok geçmeden, 30. dakikada takımın yıldızı Alexander Isak farkı ikiye çıkardı. Afrikalılar, ilk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada Rekik'in isabetli vuruşuyla farkı bire indirerek oyuna heyecan kattılar.

Ancak ikinci yarıda Avrupa temsilcisi rakibine hiçbir şans tanımadı. 60. dakikada sezonun en formda golcülerinden Viktor Gyökeres tabelaya adını yazdırırken, 84. dakikada Svanberg skoru farklı boyuta taşıdı. Maçın uzatma dakikalarında (90+6) ise maçın kahramanı Ayari duble yaparak skoru belirledi.

Aşağıdaki resmi spor analizi tablosu aracılığıyla «F» grubu 1. tur maçının detaylarını ve takımların ilk 11'lerini yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve resmi aşama

Oynanan stadyum

Karşılaşma ve nihai skor

Gol atanlar ve dakikalar

İsveç milli takımı kadrosu

Tunus milli takımı kadrosu

2026 Dünya Kupası, «F» grubu


(1. tur maçı)

«Estadio BBVA»


(Monterrey, Meksika)

İsveç — Tunus


5:1

İsveç: Ayari (7, 90+6), Isak (30), Gyökeres (60), Svanberg (84)



Tunus: Rekik (43)

Nordfeldt, Hien, Lindelöf, Lagerbielke, Bernhardsson, Karlström, Ayari, Gudmundsson, Nygren, Isak, Gyökeres.

Chamakh, Valery, Ben Hmida, Talbi, Rekik, Abdi, Skhiri, Hédira, Mejbri, Saad, Ben Slimane.

«F» grubunda durum kızışıyor

Hatırlatmak gerekirse, bu gruptaki ilk maçta da büyük bir drama yaşanmıştı. Güçlü Hollanda milli takımı, Asya kıtasının devi Japonya ile karşılaşmış ve maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. İlk tur sonuçlarına göre, muhteşem bir zafer elde eden İsveç, 3 puan ve averajla grubun lideri oldu. Tunus ise son sırada yer aldı. Önümüzde daha çekişmeli ikinci tur maçları bizi bekliyor.

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İsveçTunusMonterreyAlexander IsakViktor Gyökeres
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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