Kylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni plan

Fransa milli takımı kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası'nı kazanmak için oyun tarzını kökten değiştirmeye hazır olduğunu açıkladı. Dünyanın en yetenekli futbolcularından biri olarak kabul edilen forvet, savunmadaki hareketlerine yönelik eleştirileri kabul ederek takım başarısı için daha fazla çalışacağına söz verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Goal.com'un haberine göre, Mbappe Le Parisien'e verdiği röportajda savunma oyununu yeni bir seviyeye taşıması gerektiğini kabul etti. Ona göre, modern futbolda, özellikle 48 takımın katılacağı genişletilmiş Dünya Kupası'nda şampiyon olmak için her oyuncunun, hatta ana forvetin bile savunmada aktif rol alması şart.

Savunma sorumluluğu ve eleştiriler

«Savunmada bir adım daha ileri gitmeliyim. Bunu doğru yapmaya hazırım çünkü ne pahasına olursa olsun Dünya Kupası'nı kazanmak istiyorum», dedi Kylian Mbappe. Kardeşi Ethan ile yaptığı sohbette, takım dengesini korumak için kendisi üzerinde çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Bu açıklama, yıllardır onun topsuz alandaki hareketliliğini ve savunmaya dönmemesini eleştiren uzmanlar için beklenmedik bir yanıt oldu.

Real Madrid'deki ilk sezonunda Mbappe bazı başarısızlıklar için «günah keçisi» ilan edilmişti. Ancak ünlü teknik direktör Arsene Wenger'e göre, Fransız yıldız İspanyol kulübüne geçiş döneminde ve ona yönelik eleştiriler her zaman adil değil. Wenger, fiziksel olarak zinde olan Mbappe'nin Dünya Kupası'nda dünyanın en tehlikeli silahı olacağına inanıyor.

Takım içi ortam ve destek

Fransa milli takımı kampında kaptanın otoritesi hala yüksek seviyede korunuyor. Ousmane Dembele dahil olmak üzere takım arkadaşları, Mbappe'ye yönelik eleştirilerin bazen futbol sınırlarını aştığını belirterek ona destek çıktılar. Les Bleus kadrosunda o sadece taktiksel değil, aynı zamanda duygusal bir lider olarak da görülüyor.

Didier Deschamps yönetimindeki takım için Mbappe'nin bu kararı stratejik bir öneme sahip. Fransa milli takımı Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvada favorilerden biri olarak görülüyor ve kaptanın savunmadaki yardımının takımın genel direncini artırması bekleniyor. Futbolcu röportajında takım çıkarlarını kişisel istatistiklerin üzerinde tuttuğunu açıkça gösterdi.

Özetle, Kylian Mbappe kariyerinin yeni bir aşamasına adım atıyor. Real Madrid ve Fransa milli takımındaki oyun tarzı dönüşümü, sadece kendi kişisel gelişimini değil, aynı zamanda tüm takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki kaderini de belirleyebilir.

Kylian Mbappe oyununu değiştirmeye söz verdi: Fransa için yeni plan