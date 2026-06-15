Jose Mourinho Real Madrid'e Dönüyor: Raul Asensio Takımın Yeni Dönemi Hakkında Konuştu

Real Madrid savunmacısı Raul Asensio, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun takıma dönüş haberlerini değerlendirerek, bu atamanın kulübün İspanyol futbolundaki hakimiyetini yeniden kazanma yolundaki en doğru adım olduğunu vurguladı. Genç savunmacıya göre, "The Special One" lakabıyla tanınan teknik direktör, takıma farklı bir tutku ve galibiyet ruhu getirecek. Goal.com haberine göre .

El Desmarque'ye verdiği röportajda Asensio, Mourinho'nun Madrid'deki ilk dönemini (2010–2013) hatırlattı. O dönemde teknik direktör, Barcelona'nın mutlak üstünlüğüne son vermeyi ve Real Madrid'in "DNA"sını değiştirmeyi başarmıştı. Raul Asensio, o dönemde şekillenen agresif ve tavizsiz oyun tarzının, bir futbolcu olarak gelişimini büyük ölçüde etkilediğini itiraf etti.

Mourinho ve Rekorlar Yolundaki Azim

Real Madrid taraftarları, Portekizli teknik adamın dönüşünü 2011-2012'deki tarihi sezonla ilişkilendiriyor. O dönemde Jose Mourinho yönetimindeki "Kraliyet Kulübü", La Liga'da 100 puan toplayıp rakiplerine 121 gol atarak rekor kırmıştı. Asensio, yeni proje kapsamında bu sonuçların tekrarlanabileceğine ve Barcelona karşısında yeniden zafer kazanma şansının olduğuna yürekten inanıyor.

"O takımın nasıl değiştiğini, kulübe nasıl bir rekabetçilik, öfke ve dayanıklılık getirdiğini gördüm. Bu özelliklerin beni bir futbolcu olarak şekillendirdiğini düşünüyorum. Mourinho ile yeni proje çok heyecan verici ve sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum", diye ekledi 23 yaşındaki savunmacı.

Goal.com'un haberine göre, Raul Asensio, Mourinho'nun talep ettiği yüksek yoğunluğa ve duygusal değişimlere hazır. Kulüp akademisi çıkışlı olmasına rağmen, deneyimli teknik adam yönetiminde kendini kanıtlamayı ve as kadroda sağlam bir yer edinmeyi hedefliyor.

Şu anda Madrid kulübü çevresindeki atmosfer şimdiden değişmiş durumda. Mourinho'nun dönüşünün sadece taktiksel değişiklikler getirmesi değil, aynı zamanda futbolcuların psikolojik durumunu da yeni bir aşamaya taşıması bekleniyor. Asensio gibi genç oyuncular için bu seviyede bir teknik adamla çalışmak, kariyerlerindeki en önemli dönüm noktası olabilir.

Sonuç olarak, Real Madrid'in Jose Mourinho ile birlikte sadece İspanya şampiyonasında değil, Avrupa sahalarında da hegemonyasını geri kazanmayı hedeflediği söylenebilir. Asensio'nun sözleri, takım içinde yeni teknik adama olan güvenin yüksek olduğunu gösteriyor.