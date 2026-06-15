İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştü

·3·Spor
İspanya - Yeşil Burun Adaları maçı 40 yaşındaki Vozinha için unutulmaz bir geceye dönüştü

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, İspanya karşısında kalesini gole kapatmasının ardından gözyaşlarını tutamadı. Dünya Kupası'ndaki ilk maçında turnuvanın favorilerinden birine karşı "gol yemeden" oynayarak tüm futbol dünyasının dikkatini çekti.

Bu olayın etkileyici yanı, Vozinha'nın yolunun kolay olmamasıdır. Şu anda Portekiz ikinci liginde top koşturuyor. Ancak bu seviyeden Dünya Kupası sahnesine çıkıp İspanya gibi güçlü bir rakibe karşı kalesini gole kapatmak, her futbolcu için büyük bir hayaldir.

Vozinha'nın hayatındaki en şaşırtıcı gerçeklerden biri, 25 yaşına kadar profesyonel futbolcu olmamasıdır. Birçok futbolcu bu yaşa geldiğinde kariyerinin en önemli aşamasına girmişken, Vozinha profesyonel kariyerine tam 25 yaşında Angola'da başlamıştır.

Ardından adım adım gelişti, kendisi üzerinde çalıştı ve asla pes etmedi. Onun hikayesi sadece sportif bir sonuç değil; aynı zamanda sabır, çalışma ve inancın hikayesidir. İspanya maçındaki başarısı bir tesadüf değil, yıllar boyunca verilen emeğin sonucudur.

Bugün Vozinha, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında favorilere karşı kalesini gole kapattı ve maçın "en iyi oyuncusu" seçildi. Maç sonrası döktüğü gözyaşları, bu sonucun kendisi için ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Yeşil Burun Adaları için İspanya karşısında alınan beraberlik büyük bir başarıydı. Vozinha ise bu maçta sadece milli takımının kahramanı olmakla kalmadı, aynı zamanda futbolda geç başlayan bir kariyerin bile büyük sahnelere taşıyabileceğinin canlı kanıtı oldu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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