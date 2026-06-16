Yeni Zelanda Teknik Direktörü İran Beraberliği Hakkında Ne Dedi?

·60·Spor
Yeni Zelanda Teknik Direktörü İran Beraberliği Hakkında Ne Dedi?

Tüm dünyanın gözünün çevrildiği 2026 FIFA Dünya Kupası, ilk günlerinden itibaren beklenmedik sonuçlar ve gerçek dramalar sunmaya devam ediyor. Grup aşamasının 1. turunda yer alan sıradaki karşılaşma, sahada gerçek bir amansız mücadeleye sahne oldu. Maçta Okyanusya temsilcisi Yeni Zelanda ile Asya'nın dev ekiplerinden biri olan İran milli takımları karşı karşıya geldi. Her iki tarafın galibiyet arzusu ve durmaksızın geliştirdiği ataklar sonucunda, bu ateşli mücadele 2-2'lik savaşçı ve dramatik bir beraberlikle sona erdi.

Okyanusyalıların iki kez öne geçmesi ve kaçırılan tarihi zafer

Karşılaşma öncesinde insiderlar ve birçok uzman, İran milli takımını net favori olarak gösteriyordu. Ancak Darren Bazeley yönetimindeki Yeni Zelanda futbolcuları, bir oktagon kadar şiddetli geçen sahada rakiplerine asla taviz vermedi. Oyun boyunca iki kez öne geçerek galibiyete çok yaklaştılar. Fakat İran takımının tecrübesi ve iradesi yine sözünü söyledi; Persler her seferinde skoru dengelemeyi başardı ve Okyanusyalılar tarihi bir galibiyeti ellerinden kaçırdı.

Aşağıdaki resmi spor ve taktik analiz tablosu aracılığıyla, 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması 1. turunda yer alan bu şiddetli karşılaşmanın nihai sonuçlarını ve teknik direktörün görüşlerini yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Tur Adı

Karşılaşan Milli Takımlar

Maçın Nihai Skoru

Yeni Zelanda Teknik Direktörü

Maç Boyunca Gözlemlenen Ana Drama

Teknik Direktörün Takım Oyununa Değerlendirmesi

2026 FIFA Dünya Kupası


(Grup Aşaması, 1. Tur)

Yeni Zelanda — İran

2:2


(Savaşçı Beraberlik)

Darren Bazeley


(Deneyimli Uzman)

Okyanusyalılar iki kez öne geçmelerine rağmen üstünlüğü koruyamadılar.

“Futbolcularımın gösterdiği kahramanlıkla gurur duyuyorum”

“Tarihe geçme fırsatının kaçmış olması üzücü”

Maç sonrası düzenlenen resmi basın toplantısında Yeni Zelanda milli takım teknik direktörü Darren Bazeley, öğrencilerinin gösterdiği metanet ve oyundan memnun olduğunu gizlemedi. Aynı zamanda, tarihi üç puanı kaybetmiş olmaktan dolayı biraz üzgün olduğunu da ifade etti:

Teknik Direktör Darren Bazeley'nin maç sonrası özel açıklaması:

“Sahada tüm gücüyle oynayan tüm futbolcularımla içtenlikle gurur duyuyorum. Bugün takımım çok kaliteli bir oyun sergiledi: topu iyi kontrol ettik ve rakip kale önünde birçok tehlikeli pozisyon yarattık. Elbette sonunda zaferi elde edememiş olmamız ve galibiyeti kaçırmamız bizi biraz üzdü. Karşılaşma sırasında rakip kaleye iki tane çok güzel gol atmayı başardık, bu yüzden de bu sonuç bize daha acı geliyor. Çünkü bugün büyük futbol tarihine geçmek için çok uygun bir fırsatımız vardı. Buna rağmen, çocukların şiddetli mücadelesinden ve gösterdikleri karakterden tamamen memnunum.”

Okyanusya temsilcileri için bu beraberliğin, büyük Dünya Kupası'ndaki parlak bir yürüyüşün başlangıcı olacağı şüphesiz. İran ise sonraki turlarda hataları üzerinde çalışmak zorunda.

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Yeni ZelandaİranDarren BazeleyFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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