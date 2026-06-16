Marc Cucurella Neden Chelsea'den Ayrılıp Real Madrid ile Sözleşme İmzaladı?

·3·Spor
Marc Cucurella Neden Chelsea'den Ayrılıp Real Madrid ile Sözleşme İmzaladı?

Avrupa futbolunda yaz transfer sezonu, taraftarları şaşırtan beklenmedik ve sansasyonel anlaşmalarla devam ediyor. İngiltere ve İspanya devleri arasındaki bir diğer büyük transfer resmen gerçekleşti. Chelsea'nin sol beki, yetenekli futbolcu Marc Cucurella, kariyerinde radikal bir dönüm noktası yaratarak vatanı İspanya'ya dönmeye karar verdi. Kişisel ve ailevi nedenlerle Real Madrid'in teklifini kabul eden oyuncu, kariyerine "Kraliyet Kulübü"nde devam edecek.

Transferin perde arkasındaki nedenler: Londra kulübü neden onay verdi?

Ünlü insider Ben Jacobs'ın X (eski adıyla Twitter) hesabından paylaştığı sıcak bilgilere göre, bu transfer her iki taraf için de faydalı oldu. Londra ekibinde genç yetenek Yorrel Hato'nun gelişim göstermesi nedeniyle, "The Blues" yönetimi 27 yaşındaki İspanyol savunmacının Madrid'e gitmesine kolayca onay verdi.

Öte yandan, Cucurella'nın ayrılışının ardından Chelsea yönetimi, boşalan pozisyonları doldurmak amacıyla Premier League seviyesine uygun ve as kadroda güçlü bir rekabet yaratabilecek en az iki yeni futbolcuyu bu yaz transfer etmeyi ana hedef olarak belirledi.

Aşağıdaki resmi spor ve organizasyon analiz tablosu aracılığıyla, Marc Cucurella'nın Londra kulübündeki genel istatistiklerini ve Real Madrid ile imzaladığı tarihi sözleşmenin detaylarını yakından inceleyebilirsiniz:

Futbolcunun adı ve yaşı

Eski takımı ve katılım yılı

Chelsea formasıyla genel istatistikleri

Sözleşme imzaladığı yeni kulübü

Yeni sözleşmenin geçerlilik süresi

Londra'da onun yerini alan genç yetenek

Marc Cucurella


(27 yaşında)

Chelsea London


(2022'den beri)

163 maç


(9 gol, 13 asist)

Real Madrid


(İspanya La Liga)

6 sezon


(2032 yazına kadar)

Yorrel Hato


(Yetenekli genç savunmacı)

Bernabeu'da 2032'ye kadar sürecek yeni dönem

Belirtmek gerekir ki, çalışkan İspanyol savunmacı 2022'den beri Chelsea formasıyla uluslararası arenada mücadele ediyordu. Bu süre zarfında Marc, Londra ekibinde toplam 163 resmi maça çıkarak 9 kez rakip ağları sarstı. Ayrıca 13 asist yaparak takımının başarılarına büyük katkı sağladı.

Madrid'deki uzun vadeli proje hakkında:

Real Madrid yönetiminin Marc Cucurella transferine ne kadar ciddi yaklaştığı, sözleşme süresinden de anlaşılıyor. Taraflar arasında resmen 6 sezon sürecek, yani 2032 yılına kadar geçerli olan uzun vadeli ve dev bir anlaşma imzalandı. İspanyol taraftarlar, vatandaşlarının Madrid savunmasını yeni bir seviyeye taşımasını büyük bir umutla bekliyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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