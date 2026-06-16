Kylian Mbappe Real Madrid'e transferinden sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı

·75·Spor
Kylian Mbappe Real Madrid'e transferinden sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı

Fransa milli takım kaptanı ve Real Madrid forveti Kylian Mbappe, İspanya başkentindeki yeni hayatı ve şöhretin ağır yükü hakkında samimi bir röportaj verdi. Futbolcu, vatanını terk edip Madrid'e taşınmasının kendisine saha dışında beklenmedik bir özgürlük ve huzur sağladığını vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Le Parisien'e verdiği röportajda Mbappe, Fransa'daki boğucu şöhretin ardından Madrid'de kendisini çok daha özgür hissettiğini belirtti. Paris'te sürekli güvenlik koruması altında yaşamak zorunda kaldığını, ancak İspanya'da sıradan insanlar gibi sokağa çıkma imkanına sahip olduğunu söyledi. Goal.com, futbolcunun bu itiraflarını aktardı.

Şöhret ve kişisel özgürlük

"Ünlü olmaya hazırım, bununla yaşamak zorundayım. Ancak Madrid'de Fransa'dakinden daha özgür yaşayabiliyorum. Korumasız bir şekilde sokağa çıkabiliyorum, eskiden imkansız olan planlar yapıyorum. İnsanların düşündüğünden daha fazla sıradan işlerle uğraşıyorum", diyor 27 yaşındaki forvet.

Mbappe, Real Madrid formasıyla teknik açıdan zorlu iki yıl geçirdiğini itiraf etti. İlk sezonunda Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü kazanmış ve iki kez La Liga gol kralı olmuş olsa da, takım başarıları konusunda şanssızdı. Aynı zamanda, eski kulübü Paris Saint-Germain'in kendisi ayrıldıktan sonra üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının futbolcu için biraz üzücü olduğu yadsınamaz.

Dünya Kupası'ndaki acı hatıralar

Forvet, 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'e karşı alınan mağlubiyetin kalbinde hala acı bir iz bıraktığını gizlemedi. Penaltı atışlarındaki mağlubiyeti, sporun en acımasız yönü olarak tanımladı. Mbappe, penaltıların bir piyango değil, beceri ürünü olduğunu düşünse de, dört yıllık emeğin böyle sonuçlanmasının ağır olduğunu söyledi.

Kylian Mbappe şu anda Fransa milli takımıyla 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Senegal ile oynanacak ilk maç öncesinde, ruh halinin yerinde olduğunu ve Madrid'de bulduğu iç huzurun kendisine yeni zaferler için motivasyon verdiğini vurguladı.

Real Madrid yıldızı için İspanya'daki hayat sadece spordaki yeni bir meydan okuma değil, aynı zamanda özel hayatındaki dengeyi yeniden kurma fırsatı oldu. Dünya çapında bir yıldız olmasına rağmen, anonim kalabilmeyi ve basit insani mutlulukların tadını çıkarmayı çok önemsiyor.

Kylian MbappeReal MadridFutbolFransaLa Liga
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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