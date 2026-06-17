Lionel Messi tekrar dünya şampiyonu olabilir mi? Pablo Zabaleta tahminini paylaştı

Arjantin milli takımının eski savunmacısı Pablo Zabaleta, Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda zafer kazanarak üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaşacağına inanıyor. Zabaleta'ya göre, efsanevi hücum oyuncusu hala maçın kaderini belirleyebilecek o meşhur "sihre" sahip ve takım oyunu onun etrafında doğru şekilde kurulmuş durumda. Goal.com haberine göre.

The National'a verdiği röportajda Zabaleta, Messi'nin sadece Arjantin milli takımında değil, Inter Miami kulübünde de kendine özgü bir ortamda futbol oynadığını vurguladı. Sözlerine göre, takım arkadaşları Messi'nin yaşını göz önünde bulundurarak onun için daha fazla çalışmaya ve sahada daha fazla koşmaya hazırlar. Bu da 37 yaşındaki yıldızın enerjisini korumasına ve en kritik anlarda belirleyici vuruşu yapmasına olanak tanıyor.

Taktik değişiklikler ve yeni strateji

Zabaleta, Messi'nin şu anki durumunun beş yıl önceki oyunuyla kıyaslanamayacağını kabul etti. Eskiden Lionel, sahanın ortasına kadar gelip topu alabiliyor ve rakip savunmayı tek başına yarabiliyordu. Günümüzde ise Arjantin milli takımı teknik heyeti, onun fiziksel kapasitesini dikkate alarak yeni bir taktik şema uyguladı.

"Şimdiki Messi, beş yıl önceki gibi sahanın ortasından topu alıp tüm saha boyunca koşamaz. Ancak takım topsuz oyunda onu dinlendirip, topu kazandığında onu uygun pozisyonda bulursa, geri kalan işi mükemmel bir şekilde yapar," diyor Zabaleta. Bu strateji, Katar'daki başarıdan sonra 2024 Copa América'da da meyvelerini verdi.

Goal.com haberine göre Pablo Zabaleta, Arjantin milli takımının sarsılmaz galibiyet tutkusunu özellikle takdir etti. Takım, 39 maçlık yenilmezlik serisi ve dünya şampiyonluğundan sonra bile durmadı. Kadrodaki deneyimli liderler ve yeni yetenekler, Messi'ye yardımcı olmak için tüm güçlerini harcıyorlar.

Inter Miami kulübünde de benzer bir durum gözlemleniyor. MLS maçlarında takım arkadaşları Messi için koşmaya ve ona boş alan yaratmaya çalışıyorlar. Bu da Arjantinli hücumcunun en iyi özelliklerini korumasına yardımcı oluyor. Zabaleta'ya göre, tam da bu faktör 2026 Dünya Kupası'nda yeniden zafer kazanmak için temel anahtar olabilir.

Bilgi olarak, Lionel Messi Dünya Kupaları'nda 26 maça çıkarak bu alanda mutlak rekor sahibi konumundadır. Eğer Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir sonraki turnuvada yer alırsa, bu sonucunu daha da iyileştirebilir ve tarihte üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kaldıran nadir kaptanlardan biri olabilir.