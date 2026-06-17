Lionel Messi tekrar dünya şampiyonu olabilir mi? Pablo Zabaleta tahminini paylaştı

·5·Spor
Lionel Messi tekrar dünya şampiyonu olabilir mi? Pablo Zabaleta tahminini paylaştı

Arjantin milli takımının eski savunmacısı Pablo Zabaleta, Lionel Messi'nin 2026 Dünya Kupası'nda zafer kazanarak üst üste ikinci kez altın madalyaya ulaşacağına inanıyor. Zabaleta'ya göre, efsanevi hücum oyuncusu hala maçın kaderini belirleyebilecek o meşhur "sihre" sahip ve takım oyunu onun etrafında doğru şekilde kurulmuş durumda. Goal.com haberine göre.

The National'a verdiği röportajda Zabaleta, Messi'nin sadece Arjantin milli takımında değil, Inter Miami kulübünde de kendine özgü bir ortamda futbol oynadığını vurguladı. Sözlerine göre, takım arkadaşları Messi'nin yaşını göz önünde bulundurarak onun için daha fazla çalışmaya ve sahada daha fazla koşmaya hazırlar. Bu da 37 yaşındaki yıldızın enerjisini korumasına ve en kritik anlarda belirleyici vuruşu yapmasına olanak tanıyor.

Taktik değişiklikler ve yeni strateji

Zabaleta, Messi'nin şu anki durumunun beş yıl önceki oyunuyla kıyaslanamayacağını kabul etti. Eskiden Lionel, sahanın ortasına kadar gelip topu alabiliyor ve rakip savunmayı tek başına yarabiliyordu. Günümüzde ise Arjantin milli takımı teknik heyeti, onun fiziksel kapasitesini dikkate alarak yeni bir taktik şema uyguladı.

"Şimdiki Messi, beş yıl önceki gibi sahanın ortasından topu alıp tüm saha boyunca koşamaz. Ancak takım topsuz oyunda onu dinlendirip, topu kazandığında onu uygun pozisyonda bulursa, geri kalan işi mükemmel bir şekilde yapar," diyor Zabaleta. Bu strateji, Katar'daki başarıdan sonra 2024 Copa América'da da meyvelerini verdi.

Goal.com haberine göre Pablo Zabaleta, Arjantin milli takımının sarsılmaz galibiyet tutkusunu özellikle takdir etti. Takım, 39 maçlık yenilmezlik serisi ve dünya şampiyonluğundan sonra bile durmadı. Kadrodaki deneyimli liderler ve yeni yetenekler, Messi'ye yardımcı olmak için tüm güçlerini harcıyorlar.

Inter Miami kulübünde de benzer bir durum gözlemleniyor. MLS maçlarında takım arkadaşları Messi için koşmaya ve ona boş alan yaratmaya çalışıyorlar. Bu da Arjantinli hücumcunun en iyi özelliklerini korumasına yardımcı oluyor. Zabaleta'ya göre, tam da bu faktör 2026 Dünya Kupası'nda yeniden zafer kazanmak için temel anahtar olabilir.

Bilgi olarak, Lionel Messi Dünya Kupaları'nda 26 maça çıkarak bu alanda mutlak rekor sahibi konumundadır. Eğer Kuzey Amerika'da düzenlenecek bir sonraki turnuvada yer alırsa, bu sonucunu daha da iyileştirebilir ve tarihte üst üste iki kez Dünya Kupası'nı kaldıran nadir kaptanlardan biri olabilir.

Lionel MessiArgentinaWorld CupInter MiamiPablo Zabaleta
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Cole Palmer'dan 2026 Dünya Kupası kadrosuna girememesine dair açıklamaCole Palmer'dan 2026 Dünya Kupası kadrosuna girememesine dair açıklamaBugün, 20:38Lamine Yamal sakatlıktan döndü: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybettiLamine Yamal sakatlıktan döndü: İspanya 2026 Dünya Kupası açılışında puan kaybettiBugün, 20:34Alex Oxlade-Chamberlain ve Perrie Edwards Görkemli Bir Törenle EvlendiAlex Oxlade-Chamberlain ve Perrie Edwards Görkemli Bir Törenle EvlendiBugün, 19:53Abduqodir Husanov Dünya Kupası'nın En Hızlı Futbolcuları ListesindeAbduqodir Husanov Dünya Kupası'nın En Hızlı Futbolcuları ListesindeDün, 18:57Fransa ve Senegal Maçı İçin Kadrolar AçıklandıFransa ve Senegal Maçı İçin Kadrolar AçıklandıDün, 18:51Arsenal'e Red: Nico Paz Kariyerine İtalya'da Devam Etme Kararı AldıArsenal'e Red: Nico Paz Kariyerine İtalya'da Devam Etme Kararı AldıDün, 18:36
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı
Kolombiya baş antrenörü Özbekistan maçısı öncesi açıklama yaptı