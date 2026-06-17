Odil Ahmedov 2026 Dünya Kupası maçları için tahminlerini açıkladı (video)

Önümüzdeki saatler içinde tüm Özbek halkı ve yerel futbolseverler, yıllardır özlemle bekledikleri tarihi anlara tanıklık edecekler. Yarın, 18 Haziran'da Özbekistan millî futbol takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkacak. Kuzey Amerika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası 'K' grubu 1. turundaki bu tarihi mücadelede temsilcilerimizin rakibi Kolombiya millî takımı olacak.

Meksika'nın başkenti Mexico City'deki dünyaca ünlü ve görkemli Azteca Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmayı, İngiliz hakem Anthony Taylor liderliğindeki hakem heyeti yönetecek. Bu önemli olay öncesinde, Özbekistan Futbol Federasyonu (ÖFF) Başkan Yardımcısı ve millî takımımızın efsanevi eski kaptanı Odil Ahmedov ile kısa bir özel röportaj gerçekleştirildi. Görüşme sırasında ünlü futbol adamı, sunucunun millî takımımızın kapasitesi, gruptaki durum ve beklenen sonuçlar hakkındaki sorularına oldukça ilginç ve beklenmedik yanıtlar verdi.

Aşağıdaki analiz tablosu aracılığıyla Odil Ahmedov'un 'K' grubundaki rakiplerimiz, maçların zorluk derecesi ve beklenen puanlar hakkındaki kişisel tahminlerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Kolombiya (1. tur) Portekiz (2. tur) Kongo DR (3. tur) Genel tahmin ve hedef • Tanım: Fiziksel olarak güçlü, teknik açıdan kusursuz ve disiplinli.

• Atmosfer: Stadyum Kolombiyalı taraftarlarla dolacak.

• Tahmin: Küçük farkla mağlubiyet. • Tanım: Ronaldo nedeniyle en kolay rakip olabilir.

• Fırsat: Avrupalıları mağlup etmek mümkün.

• Tahmin: Galibiyet (3 puan). • Tanım: Fiziksel güçle çok tehlikeli ve agresif bir takım.

• Tahmin: Beraberlik (1 puan). • Toplam puan: 4 puan.

• Sonuç: Bir sonraki aşamaya (play-off) yükselmek.

«Kolombiya maçı en zoru olacak ama Portekiz'i yenebiliriz»

Odil Ahmedov röportaj sırasında, millî takımımız için en zor sınavın tam olarak çıkış maçında olacağını gizlemedi:

«Temsilcilerimizin grup aşamasını başarıyla geçmesine büyük umut bağlıyoruz. Eğer futbolcularımız play-off aşamasına yükselebilirlerse çok mutlu oluruz. Ancak her durumda, bu Dünya Kupası Özbek futbolu için paha biçilemez ve devasa bir deneyim okulu görevi görecektir. Kişisel tahminimce, bizim için en karmaşık maç Kolombiya'ya karşı olacak. Güney Amerikalılar fiziksel olarak çok güçlü, disiplinli ve yüksek tekniğe sahip bir takım. Üstelik taraftarları stadyumu tamamen dolduracaklar. Doğrusu, bu maçta en azından bir beraberlik olmasını çok isterdim, ancak ilk maçın heyecanı nedeniyle küçük bir farkla fırsatı kaçırabiliriz».

Ayrıca ÖFF yetkilisi, grubun ana favorisi olarak görülen Portekiz millî takımı hakkında konuşurken birçok kişiyi şaşırttı:

«Bence gruptaki en kolay karşılaşma Portekiz ile olan maç olacak. Bunun sebebi muhtemelen rakip kadroda Cristiano Ronaldo'nun oynamasıdır. Bu Avrupalıları mağlup etmeye mukadiriz ve bunu başaracağımızı düşünüyorum. Grubun son üyesi Kongo DR ise atletik açıdan çok güçlü. Onlarla olan mücadelede beraberlik almamız gerekir. Böylece toplam 4 puan toplayarak gruptan bir sonraki aşamaya çıkacağımızı tahmin ediyorum».

Hatırlatalım, bu Dünya Kupası bu yıl 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar Kuzey Amerika'nın üç ev sahibi ülkesi olan ABD, Kanada ve Meksika stadyumlarında heyecanla devam ediyor. Millî takımımıza bu tarihi adımda büyük zaferler dileriz!

Zamin spor yorumcularının son notu: Millî takımımızın eski kaptanı Odil Ahmedov'un fikirlerinde hem gerçekler hem de takımımıza olan sonsuz güven vücut bulmuş. Portekiz hakkındaki beklenmedik görüşlerin ise gençlerimize ek motivasyon sağlayacağı kesin. Yarın sabah erkenden televizyon başında toplanıp vatanımızın ana takımını hep birlikte destekleyeceğiz!

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