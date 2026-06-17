Harry Kane Almanya'daki başarısızlıktan nasıl daha güçlü döndü?

İngiltere milli takım kaptanı Harry Kane, 2026 Dünya Kupası'na kariyerinin en iyi fiziksel ve zihinsel durumuyla giriyor. Almanya ligine geçişi başlangıçta kupasız bir sezonla başlayıp birçok eleştiriye neden olsa da, uzmanlar tam da bu geçiş sürecinin forvet oyuncusunun yeni bir seviyeye çıkmasına hizmet ettiğini vurguluyor. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany, yıldız forveti hakkındaki şüpheleri reddederek fiziksel durumunun mükemmel olduğunu ifade etti. Daha önce Kane'in sezon sonuna doğru yorulmasıyla ilgili çok fazla konuşulurdu, ancak Münih kulübündeki yeni ortam bu sorunu ortadan kaldırdı. Kompany'nin sözlerine göre, futbolcu şu anda olması gereken en yüksek noktada bulunuyor.

Kupasız sezonun beklenmedik faydası

Daily Mail'in verdiği bilgiye göre, Kane'in Münih'teki ilk yılında kupa kazanamamış olması onun için ek bir motivasyon kaynağına dönüştü. Bu durum, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki ilk sezonunda kupasız kalmasına benzetiliyor. Tam da bu başarısızlık, forvetin galibiyet açlığını daha da artırdı ve onu daha kararlı hale getirdi.

Ardından Harry Kane, Bayern ile iki kez Bundesliga ve Almanya Kupası'nda zafer kazanarak "kupasız oyuncu" etiketinden kurtuldu. Futbolcunun kendisi de kupaların sadece dışarıdan değil, takım arkadaşları nezdinde de saygınlığını artırdığını itiraf etti. Şimdi milli takıma gerçek bir şampiyon olarak dönüyor.

Bundesliga takvimi ve fiziksel üstünlük

İngiltere Premier League'in acımasız takviminden uzaklaşmak, Kane'in fiziksel durumuna olumlu etki etti. Almanya'da takım sayısının azlığı (18 takım) ve kış arasının olması ona güç toplama imkanı verdi. BILD gazetesi muhabiri Christian Falk'ın belirttiğine göre, Kane kış arasından sonra kendisini çok daha zinde hissediyor ve bu İngiltere milli takımı için büyük bir avantaj.

İstatistikler de forvetin formunu doğruluyor: 2025-26 sezonunda Bayern formasıyla tüm kulvarlarda toplam 61 gol atmayı başardı. Bu sonuç, Euro 2024'teki zorlu performansının etkilerinin tamamen silindiğini gösteriyor. Kane, Alman gazetecilere şaka yollu bir sonraki kupanın Almanya için değil, İngiltere için olacağını söyledi.

Sonuç olarak, Harry Kane Dünya Kupası öncesinde sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da zirveye ulaştı. İngiltere milli takım taraftarlarının bu kez tamamen farklı, kupalara aç ve enerji dolu bir kaptan görmesi bekleniyor.