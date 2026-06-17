Tottenham, Sandro Tonali için transfer rekorunu kırmaya hazır

·61·Spor
Tottenham, Sandro Tonali için transfer rekorunu kırmaya hazır

Londralı Tottenham kulübü, yaz transfer döneminde büyük çaplı alımlar yapmayı planlıyor. Takımın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, kadroyu kökten yenilemek amacıyla Newcastle United orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi ana hedef olarak belirledi. Bu transferin, Londra kulübü için yeni bir hırs dönemini başlatması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

GIVEMESPORT'un paylaştığı bilgilere göre Tottenham, İtalyan futbolcu için yaklaşık 80-85 milyon sterlin harcamaya hazır. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Mevcut rekor, 2019 yılında Lyon'dan 55 milyon sterline transfer edilen Tanguy Ndombele'ye ait.

De Zerbi devrimi ve kulüp yönetiminin sözü

Son iki sezonda Premier League puan tablosunda alt sıralara gerileyen Tottenham yönetimi, taraftarlara ciddi değişiklikler sözü verdi. Kulüp sahipleri olan Lewis ailesi, Roberto De Zerbi projesini tam destekleyeceklerini ve transfer piyasasında büyük bütçeler ayrılacağını bildirdi. Sandro Tonali'nin, De Zerbi'nin kurduğu yeni sistemin merkezi figürü olması planlanıyor.

Newcastle United şu an için yıldızı için 100 milyon sterlin talep ediyor. Ancak "The Magpies", finansal fair-play kurallarına uymak ve Premier League'in yeni harcama düzenlemelerine uyum sağlamak için fiyat konusunda taviz vermek zorunda kalabilir. Daha önce Newcastle, mali dengeyi sağlamak adına Anthony Gordon'un Barcelona'ya transferine izin vermişti.

Rekabet ve transfer piyasasındaki durum

Sandro Tonali için yürütülen mücadelede şu an Tottenham önde görünüyor. Manchester United, futbolcunun yüksek fiyatı nedeniyle yarıştan çekilmiş olsa da Arsenal ve Manchester City durumu takip etmeye devam ediyor. Tottenham yönetimi, futbolcuyu De Zerbi yönetiminde takımın ana lideri olma fırsatıyla ikna etmeye çalışıyor.

Goal.com haberine göre Tottenham şimdiden birkaç transferi tamamladı. Bunlar arasında Andy Robertson ve Marcos Senesi serbest oyuncu statüsünde takıma katıldı. Ayrıca Londralılar, Brighton savunmacısı Jan Paul van Hecke için de aktif görüşmeler yürütüyor. Tonali transferinin ise bu yaz kampanyasının en büyük ve belirleyici parçası olması bekleniyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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