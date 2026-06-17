Portekiz Milli Takımı Kongo DR Karşısında Golü Buldu(video)

Dünya futbol tarihinde tamamen yeni ve eşsiz bir sayfa açıldı! Kuzey Amerika sahalarında heyecanla devam eden 2026 Dünya Kupası'nın 1. turu kapsamında, K grubunun en beklenen ve sert çarpışmalarından biri başladı. Avrupa devi Portekiz Milli Takımı, Afrika kıtasının güçlü ve zorlu temsilcilerinden Kongo DR Milli Takımı ile karşı karşıya geliyor.

Bu mücadele, futbol dünyasının efsanesi Cristiano Ronaldo için gerçek bir tarihi olaya dönüştü. Zira 5 kez Ballon d'Or sahibi Portekizli yıldız, kariyerindeki tam 6. Dünya Kupası final aşamasında sahaya çıkarak bu alanda mutlak bir dünya rekoru kırdı. Bu ateşli ve heyecan verici karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren Avrupalılar üstünlüklerini kurmaya başladılar.

Joao Neves'ten erken gol ve takımların ilk 11'leri

Karşılaşma, beklendiği gibi Portekiz Milli Takımı'nın üst üste tehlikeli ataklarıyla başladı. Taraftarlar henüz yerlerine tam yerleşemeden, mücadelenin sadece 6. dakikasında gol sesi geldi. Portekizlilerin organize ettiği şık bir kombinasyonun ardından, yetenekli orta saha oyuncusu Joao Neves rakip ceza sahası içinde hava topunda üstün gelerek, kafa vuruşuyla Afrikalıların kalesini tam isabetle buldu ve takımını öne geçirdi.

Aşağıdaki resmi spor tablosu aracılığıyla, bu tarihi maçın güncel skorunu ve her iki milli takımın sahaya çıkan ilk 11'lerini detaylıca inceleyebilirsiniz:

Turnuva ve Güncel Skor Portekiz Milli Takımı (4-3-3) Kongo DR Milli Takımı (4-4-2) Maçın Başrol Oyuncuları • Turnuva: DK-2026

• Aşama: Grup Aşaması, 1. Tur

• Güncel Skor: Portekiz 1:0 Kongo DR • Costa (GK), Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes;

• Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzo (GK), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutoussami;

• Kayembe, Cedric Bakambu, Yoane Vissa. • Cristiano Ronaldo: Tarihte 6 Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu.

• Joao Neves: 6. dakikada atılan golün sahibi.

Afrikalıların savunması Avrupalıların baskısına dayanamadı

Portekiz Milli Takımı'nın teknik direktörü, bu açılış maçına en savaşçı ve hücumcu kadrosunu sürdü. Savunma hattında Diogo Costa'nın kalesini Araujo, Veiga ve Mendes gibi güçlü savunmacılar korurken, hücum üçlüsünde Ronaldo'ya Bernardo Silva ve Bruno Fernandes gibi yaratıcı yıldızlar yakın destek veriyor.

Kongo DR Milli Takımı kadrosunda, İngiltere Premier League üzerinden taraftarlara tanıdık gelen Aaron Wan-Bissaka ve Axel Tuanzebe gibi isimler yer almasına rağmen, ilk dakikalardan itibaren Portekizlilerin şiddetli ve hızlı baskısı (pressing) karşısında çaresiz kaldılar. 1:0'lık üstünlüğün ardından da Avrupa temsilcisi kontrolü ellerinde tutmaya devam ediyor.

Zamin spor yorumcularının hızlı değerlendirmesi: Portekiz Milli Takımı, turnuvaya gerçek şampiyonlara yakışır şekilde, oldukça güvenli ve hızlı bir golle başladı. Ronaldo'nun sahada olması bile takım arkadaşlarına büyük bir psikolojik üstünlük sağlıyor. Kongo DR takımının artık büyük riskler alması ve hücuma çıkması bekleniyor, bu da Ronaldo ve arkadaşları için boş alanlar yaratacaktır. Mücadele saniye saniye kızışıyor!

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