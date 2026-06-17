Jurgen Klopp'un ilk sert kararı: RB Leipzig teknik direktörü görevden alındı

Almanya Bundesliga'sının önde gelen kulüplerinden RB Leipzig beklenmedik bir karar açıkladı: Takımın teknik direktörü Ole Werner, bir yıllık görev süresinin ardından görevden alındı. Takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi bileti almış olsa da, kulüp yönetimi gelişim hızından memnun olmadığını belirtti. Goal.com haberine göre.

Bu değişiklik, Red Bull sisteminde futbol operasyonlarının başına geçen Jurgen Klopp'un yeni stratejisi kapsamında gerçekleştiriliyor. Goal.com'un haberine göre, Ole Werner ile birlikte yardımcıları Patrick Kolman ve Tom Sixon da takımdan ayrıldı. Kulübün sportif direktörü Marcel Schäfer, takımın yeni bir taktik yaklaşıma ve gelişimde yeni bir aşamaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Yeni teknik direktör: Martin Demichelis dönüyor

RB Leipzig yönetimi, Werner'in yerini doldurmak için çok beklemedi. Bayern Münih'in eski savunmacısı Arjantinli Martin Demichelis'in kulübün yeni teknik direktörü olarak atanması bekleniyor. Sky Sport'un bilgilerine göre Leipzig, bu uzmanı İspanya'nın Mallorca kulübünden getirmek için 2,5 milyon Euro tazminat ödemeye hazır.

45 yaşındaki Martin Demichelis, Alman futbolu için yabancı değil. Uzun yıllar Bayern Münih forması giydi ve daha sonra bu kulübün gençlik sisteminde antrenörlük yaptı. River Plate'deki başarılı kariyeri ve modern futbola bakış açısı, Jurgen Klopp ve Red Bull yönetiminin dikkatini çekti.

Şu anda taraflar arasındaki müzakereler son aşamaya geldi. Demichelis ile 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalanması bekleniyor. RB Leipzig'in sadece Almanya şampiyonasında değil, uluslararası arenada da yüksek hedefleri olması nedeniyle bu, uzman için Bundesliga'daki ilk ciddi sınavı olacak.

Bu atama, Red Bull sistemindeki büyük değişikliklerin başlangıcı olarak görülüyor. Jurgen Klopp liderliğindeki yeni yönetim, 2026-2027 sezonuna kadar takımın kendine özgü taktik kimliğini oluşturmayı hedefliyor. RB Leipzig taraftarları için bu haber beklenmedik olsa da, uzmanlar Arjantinli teknik adamın gelişinin takıma yeni bir soluk getireceğine inanıyor.