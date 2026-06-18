Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında 2026 Dünya Kupası grup aşaması mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. K grubunun 1. turunda Kolombiya ile oynanan tarihi karşılaşmanın (1:3) ardından, Özbekistan milli takım oyuncuları sadece sahadaki hırslı oyunlarıyla değil, saha dışındaki yüksek kültürleri ve insani değerleriyle de tüm dünyanın takdirini kazanmayı başardılar.

Özbekistan Futbol Federasyonu'nun (ÖFF) resmi Telegram kanalından paylaşılan bilgilere göre, maçın ardından temsilcilerimiz kendilerine ayrılan soyunma odasını tertemiz ve düzenli bir şekilde bırakarak ev sahibi ülkeye olan sonsuz saygılarını gösterdiler.

Milli takımımızın bıraktığı tarihi kültürel izi ve karşılaşmanın tam gol istatistiklerini aşağıdaki analiz tablosundan inceleyebilirsiniz:

Milli Takımımızın Kültürel Adımı Özbekistan — Kolombiya (1:3) Maçı Golleri Sıradaki Grup Maçları • Oda Temizliği: Soyunma odası ideal düzeyde temizlendi. • 40. dk: Daniel Muñoz (0:1)

• 60. dk: Abbosbek Fayzullayev (1:1) • 23 Haziran: Portekiz — Özbekistan • Teşekkür Yazısı: İspanyolca ve Özbekçe dillerinde teşekkür notu bırakıldı. • 65. dk: Luis Díaz (1:2)

• 90+ dk: Jaimison Campaz (1:3) • 28 Haziran: Kongo Demokratik Cumhuriyeti — Özbekistan

«Çok teşekkürler, Meksika!»: Taktik Tahtaya Kazınan Teşekkür

Milli takım oyuncularımız maçtan sonra odayı tamamen toplayıp, antrenörlerin taktik talimatları için kullanılan özel tahtaya İspanyolca ve Özbekçe dillerinde içten sözler yazdılar:

«Çok teşekkürler, Meksika! Dünya Kupası'nda başarılar dileriz. Teşekkürler»

Ayrıca, Özbekistan Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi açıklamada, temsilcilerimizin Mexico City'de bulunan efsanevi ve dünyaca ünlü Azteca Stadyumu'na olan özel saygısı vurgulandı: «Dünya Kupası final aşamasındaki ilk resmi maçımıza ev sahipliği yaptığı için güzel Meksika devletine ve efsanevi Azteca arenasına şükranlarımızı sunarız». Bu asil davranış, yerel taraftarların ve organizatörlerin büyük takdirini topladı.

Çıkış Maçı Kronolojisi ve Atılan Goller

Hatırlatmak gerekir ki, Çarşamba günü oynanan bu karşılaşma, Özbekistan milli takımının tarihindeki ilk Dünya Kupası maçı olarak kayıtlara geçti. Mexico City'de oynanan maçta, Fabio Cannavaro yönetimindeki «Beyaz Kurtlar», güçlü Kolombiya milli takımına 1:3 mağlup oldu.

Maçın skorunu 40. dakikada Luis Díaz'ın asistinin ardından Kolombiyalı savunmacı Daniel Muñoz açtı. İkinci yarıda temsilcilerimiz büyük baskı kurdu ve 60. dakikada yetenekli orta saha oyuncumuz Abbosbek Fayzullayev tarihi bir gol atarak durumu eşitledi (1:1). Ancak kısa bir süre sonra, 65. dakikada Gustavo Puerta'nın pasıyla Luis Díaz Güney Amerikalıları yeniden öne geçirdi. Maçın normal süresinin sonuna doğru ise Juan Hernández'in pasını Jaimison Campaz gole çevirerek maçın skorunu belirledi.

Sınavlar Devam Ediyor: Sıradaki Duraklar

Mağlubiyete rağmen, vatandaşlarımız Dünya Kupası'ndaki yolculuklarına yüksek moralle devam ediyorlar. Temsilcilerimiz, K grubundaki sonraki maçlarını dünya futbolunun devlerinden Portekiz ve Afrika'nın güçlü temsilcisi Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynayacak ve play-off bileti için sonuna kadar mücadele edecekler.

Zamin spor yorumcularının nihai değerlendirmesi: Futbol sadece yeşil sahadaki 90 dakikalık oyundan ibaret değildir. Milli takım oyuncularımızın Azteca Stadyumu'nda sergilediği bu yüksek kültür, Özbek halkının ne kadar asil ve misafirperver olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtladı. Sahadaki sonuç geçici olabilir, ancak bırakılan bu güzel iz kalıcıdır. Şimdi Fabio Cannavaro'nun öğrencilerinden, Portekiz karşısında da aynı güzellikte ve galibiyetle sonuçlanan bir oyun bekliyoruz. İleri, Özbekistan!

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