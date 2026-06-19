Süper Transfer: Real Madrid, Michael Olise İçin Ciddi Adımlar Atmaya Hazırlanıyor

Okyanus ötesinde Dünya Kupası tartışmaları tüm hızıyla devam ederken, Avrupa'nın dev kulüpleri turnuva sonrası yaz transfer penceresi için dev planlarını çoktan hazırladı. Özellikle ünlü insider Jose Felix Dias'ın bildirdiğine göre, Fransa milli takımı ve Bayern Münih'in ofansif orta saha oyuncusu Michael Olise, hala Real Madrid'in transfer listesinin en üst sıralarında yer alıyor.

Kraliyet Kulübü, 11 Haziran'dan 19 Temmuz'a kadar ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sona erer ermez, 24 yaşındaki yetenekli kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi ve ciddi girişimlere başlamayı planlıyor.

Michael Olise'nin güncel transfer profili

Kriter Veriler (Transfermarkt) Mevki Ofansif Orta Saha / Kanat Piyasa Değeri ~ 150 milyon Euro Mevcut Kulübü Bayern München Sözleşme Süresi Haziran 2029 sonuna kadar

Neden Real Madrid ve Olise?

Michael Olise'nin Münih'te ve Fransa milli takımındaki parlak ve istikrarlı performansları, Florentino Perez ve Madrid gözlemcilerinin tüm dikkatini üzerine çekti. Real Madrid, bu transferle hücum hattını daha korkutucu ve renkli bir hale getirmek istiyor:

Stratejik Plan: İspanyol devi, futbolcunun Dünya Kupası'ndaki performansını ve fiziksel durumunu yakından takip ediyor. Tam kapsamlı transfer atağı ise tam olarak Dünya Kupası finalinden sonra başlayacak.

Müzakerelerdeki Zorluklar: Bayern yönetimi, yıldız oyuncusunu kolayca bırakmak istemiyor. Özellikle futbolcunun piyasa değerinin 150 milyon Euro olarak belirlenmiş olması ve sözleşmesinin 2029'a kadar sürmesi, Madrid kulübünden çok büyük bir finansal yatırım gerektiriyor.

Transfer Analistlerinin Görüşü: Olise'nin Real Madrid'e geçişi, kulübün gelecekteki bir başka 'Galacticos' projesine mükemmel şekilde uyum sağlar. Ancak Münih kulübü, uzun vadeli sözleşmesi olan böyle önemli bir figürü ancak rekor düzeyde astronomik bir rakam karşılığında bırakabilir. Şu an için tüm dikkat ve baskı, 2026 Dünya Kupası maçlarının sonuçlarına odaklanmış durumda.

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