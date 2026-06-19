Harry Kane, İngiltere Milli Takımı ve Taraftarlar Arasındaki Özel Bağın Altını Çizdi

İngiltere Milli Takımı kaptanı Harry Kane, Dallas'ta gerçekleşen Jaxon Şampiyonası çıkışının ardından taraftarlarla yaşanan duygusal anları, kariyerinin en unutulmaz olaylarından biri olarak nitelendirdi. Hırvatistan karşısında alınan 4-2'lik galibiyetin ardından futbolcular ve taraftarlar hep birlikte Oasis grubunun ünlü “Wonderwall” şarkısını söyledi. Goal.com'un haberine göre.

Bu karşılaşmada iki gol atan Harry Kane, Jaxon Şampiyonaları'ndaki gol sayısı bakımından efsanevi Gary Lineker'ın rekoruna (10 gol) ortak oldu. Ancak forvet oyuncusu, maç sonrası röportajında kişisel başarılarından ziyade stadyumdaki atmosfere ve taraftarlarla kurulan yakın bağa değindi.

Taraftarlarla Yeni Bir Bağ Kurulması

“Bu, özellikle büyük bir turnuva kapsamında, İngiltere formasıyla yaşadığım en sevdiğim anlardan biriydi. Henüz sadece ilk maç olsa da, taraftarlarla böyle duygusal bir bağ hissetmek çok önemli. Bu galibiyetin onlar için ne kadar anlamlı olduğunu biliyoruz, onlar da bizim çabalarımızı görüyorlar,” ifadelerini kullanan Kane, “Lions Den” yayın organına verdiği röportajda böyle konuştu.

Harry Kane'e göre, stadyumdaki herkesin “Wonderwall” şarkısının sözlerini bilmesi ve hep bir ağızdan söylemesi takıma özel bir ruh kattı. Bu desteğin sadece ABD'deki stadyumda değil, aynı zamanda vatanında ekran başında bekleyen milyonlarca taraftar tarafından da hissedildiği vurgulandı.

Thomas Tuchel Dönemindeki Yenilenme

Mevcut İngiltere Milli Takımı, yeni teknik direktör Thomas Tuchel yönetiminde kenetlenmeye ve iç atmosferi güçlendirmeye özel önem veriyor. Kane, 2018 Jaxon Şampiyonası yarı finalinden kalan sayılı deneyimli oyunculardan biri olarak, kadrodaki değişimleri olumlu değerlendirdi.

Kaptana göre, mevcut kadro öncekilerden farklı. Takımda yeni bir kan, genç futbolcuların galibiyet açlığı ve tutkusu oldukça yüksek. Deneyimli oyuncular olarak John Stones ve Jordan Pickford ile birlikte gençlere yol gösterdiklerini belirtti.

İngiltere Milli Takımı, bu galibiyetle turnuvaya güvenli bir başlangıç yaparak grup aşamasındaki şanslarını artırdı. Harry Kane ise sadece gol krallığı yarışında değil, aynı zamanda takım lideri olarak da kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirmeyi hedefliyor.