Neymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını Sevindirdi

·2·Spor
Neymar Dönüyor: Carlo Ancelotti Brezilya Milli Takımı Taraftarlarını Sevindirdi

Brezilya milli takımının yıldız forveti Neymar, sakatlığını atlatarak sahalara dönmeye hazır. Takım teknik direktörü Carlo Ancelotti, deneyimli futbolcunun sağlığına kavuştuğunu ve grup aşamasının belirleyici maçında yer alabileceğini resmen doğruladı. Bu haberin, Kuzey Amerika'da düzenlenen turnuvada Selecao için önemli bir itici güç olması bekleniyor. Goal.com haberine göre.

Bilgilerle, 34 yaşındaki Neymar, kalf kasındaki sakatlık nedeniyle grup aşamasının ilk iki maçını kaçırmıştı. Fas karşısındaki ilk tur maçında yedek kulübesinde yer alsa da, teknik heyet onu riske atmama kararı almıştı. Artık rehabilitasyon süreci başarıyla tamamlandı ve futbolcu genel grup antrenmanlarına katılıyor.

Kadro Değişiklikleri ve İskoçya Maçı

Goal.com'un haberine göre, Carlo Ancelotti, Haiti karşısında alınan galibiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında Neymar'ın durumuna değindi. İtalyan uzman, "Neymar yarın bireysel olarak, Pazartesi gününden itibaren ise takımla birlikte çalışacak. İskoçya maçında yer almak için hazır olacak" dedi. Brezilya henüz gruptan çıkma meselesini tamamen çözmediği için bu durum onlar adına oldukça kritik.

Neymar'ın dönüşü, takım için beklenmedik bir kaybın gölgesinde gerçekleşiyor. Haiti maçında (3:0), bir diğer önde gelen forvet Raphinha sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. İlk tahminlere göre, alt diz tendonlarında hasar meydana geldi. Ancelotti, Raphinha'nın durumuyla ilgili ek tıbbi kontrollerin yapılacağını ve turnuvadaki geleceğinin buna göre belli olacağını vurguladı.

Brezilya milli takımı turnuvaya beklenenden biraz sönük başladı. Fas ile alınan 1:1'lik beraberliğin ardından, takımın play-off biletini garantilemek için galibiyete hayati derecede ihtiyacı vardı. Haiti karşısında alınan net galibiyet durumu biraz rahatlatmış olsa da, İskoçya ile yapılacak maç gruptaki nihai sıralamayı belirleyecek.

Özbek futbolseverler için de Neymar'ın yer aldığı maçlar her zaman büyük ilgi uyandırıyor. Brezilyalı yıldızın kadroya dönmesinin, turnuvanın seyir zevkini şüphesiz artıracağı aşikar. Neymar sadece hücumları organize etmekle kalmayıp, aynı zamanda takımın moral ve motivasyonunu yükselten ana figür konumunda. Deneyimi, play-off aşaması öncesinde Selecao için çok değerli olacak.

Şu anda Brezilya milli takımı C grubundaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Neymar'ın İskoçya karşısında sahaya çıkması, büyük olasılıkla hücum hattındaki sorunları giderecek ve takımın ofansif potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyacaktır.

NeymarBrezilyaCarlo AncelottiFutbolSelecao
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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