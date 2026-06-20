Calhanoglu: «Belki de bu benim son Dünya Kupam, futbol bazen çok acımasız»

2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. maçında Paraguay'a karşı alınan mağlubiyet (0:1), Türkiye Milli Takımı için ağır bir darbe oldu. Son turda ev sahibi ABD ile oynanacak maçın sonucundan bağımsız olarak, Türklerin grupta dördüncü sıranın üzerine çıkamayacağı ve turnuvaya veda edeceği kesinleşti.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve genç yıldız Arda Güler'in ardından, milli takım kaptanı ve Inter orta saha oyuncusu Hakan Calhanoglu da bu başarısızlık hakkındaki üzücü ve etkileyici düşüncelerini paylaştı.

«Şu an kelimeler yetersiz» — Kaptanın sözleri

Milli takımın en deneyimli ve lider futbolcusu, sahadaki durumu ve takımın psikolojik halini şu şekilde tasvir etti:

«Şu an konuşmak zor. Bu çok ağır. İki maçta da her şeyi denedim. Şut çektik — olmadı. Çabaladık — sonuç alamadık. Tam bir şanssızlık. Onlar ise ilk şutlarında golü attılar. Herkes üzgün ve yıkılmış durumda. Çabaladık ama hiçbir şey çıkmadı. Bu herkes için faydalı bir deneyim oldu».

Hakan Calhanoglu'nun açıklamasından 3 önemli nokta

Kaptan konuşmasında sadece bugünkü mağlubiyete değil, aynı zamanda takımın geleceğine ve milli takımdaki kendi kaderine de değindi:

Son Dünya Kupası ihtimali: Calhanoglu, yaşını göz önünde bulundurarak kariyerindeki acı bir gerçeği kabul etti: «Takımımız genç, önümüzde daha birçok turnuva var. Belki de bu benim son Dünya Kupamdır».

Gurur ve tecrübe: Mağlubiyete rağmen Hakan, takımı ruhen yıkılmamaya çağırdı: «Kendimizle gurur duymalıyız çünkü Dünya Kupası'na çıkmak kolay değil. Turnuvadan ayrılmak ise her zaman zordur».

Futbolun acımasız kanunu: İki maçta da rakiplerine üstünlük kurmasına rağmen, basit bir hata pahalıya patladı: «Futbol bazen acımasız olur. Bu durumdan ders çıkarmalıyız. Bir kez daha tek bir şut yüzünden maçı kaybettik».

Son mücadele: İtibar savaşı

Türkiye Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası turnuvası noktasal olarak sona ermiş olsa da, önlerinde ev sahibi ABD Milli Takımı ile oynanacak 3. tur maçı var. Hakan Calhanoglu önderliğindeki takım, bu mücadeleye kendi itibarları ve onları uzak mesafelerden gelip destekleyen Türk taraftarlar için sahaya çıkacak.

Büyük turnuvalar her zaman beklenmedik dramalarla doludur ve bu başarısızlığın Türkiye'nin genç nesli için gelecekteki zaferlerin temeli olmasını umuyoruz. Dünya Kupası günlüğünü bizimle takip edin!