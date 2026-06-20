Fildişi Sahili Teknik Direktörü Almanya'dan Korkmuyor: "Hedefimiz Son 32 Turu!"

·57·Spor
Fildişi Sahili Teknik Direktörü Almanya'dan Korkmuyor: "Hedefimiz Son 32 Turu!"

Fildişi Sahili milli takımının teknik direktörü Emerse Faé Dünya Kupası grup aşamasının 2. turunda Almanya'ya karşı beklenen heyecan verici maç öncesinde düşüncelerini paylaştı. İlk turdaki başarıdan sonra Afrikalılar kendilerine tam olarak güveniyor.

Emerse Faé'nin FIFA resmi sitesine verdiği açıklama:

«Grup aşamasının ilk maçındaki galibiyet bizim için çok faydalı oldu. Bu bize huzur verdi. Şimdi buraya Almanya'yı yenmek ve son 32 turuna yükselmek için geldik. Hedefimiz, antrenman kampına altı puanla ve grup aşamasını birinci sırada tamamlama inancıyla dönmek. Rakibimizin Almanya olması hiçbir şeyi değiştirmez».

Fildişi Sahili kampından 3 önemli sinyal:

  • Psikolojik üstünlük ve huzur: İlk turdaki galibiyet, "Fillerin" (Fildişi Sahili milli takımının lakabı) üzerindeki büyük baskıyı kaldırdı. Bu, Almanya maçında panik yapmadan, soğukkanlılıkla hareket etmelerine olanak tanıyor.

  • Yeni format ve maksimum hedef: Emerse Faé doğrudan son 32 turu hakkında konuşuyor. Hatırlatalım ki, 2026 Dünya Kupası tarihinde ilk kez 48 takım katılacağı için, grup aşamasını başarıyla geçen takımlar doğrudan son 16'ya değil, yeni uygulanan son 32 turuna (play-off'un ilk aşaması) gidecekler.

  • İsimlerden korkmamak: Almanya milli takımının dünya futbolunun devlerinden biri ve turnuvanın favorilerinden biri olmasına rağmen, Fildişi Sahili teknik direktörü rakibin statüsünün planlarını etkilemeyeceğini kesin bir dille belirtti. Teknik direktör, antrenman kampına sadece %100 sonuçla (6 puan) dönmeyi hedefliyor.

Bu kritik mücadelenin, gruptaki liderliği ve play-off biletinin kaderini belirlemesi bekleniyor. Tansiyonu yüksek olan bu maçta, Afrika'nın "Fillerinin", Avrupa'nın "Alman makinesine" karşı nasıl bir taktik sürpriz hazırladığını önümüzdeki saatlerde öğreneceğiz. Turnuva günlüğünü takip etmeye devam edin!

FillerAlmanyaEmerse FaéFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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