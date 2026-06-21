Curtis Jones Serie A'ya Gidebilir: Transfer Zinciri Harekete Geçiyor

İtalya'nın mevcut şampiyonu Inter, Liverpool orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferine ciddi ilgi gösteriyor. Ancak bu transferin gerçekleşmesi, Avrupa futbol piyasasındaki karmaşık ve birbirine bağlı süreçlere, özellikle de Manchester City ve Nottingham Forest arasındaki müzakerelerin sonuçlanmasına bağlı. Goal.com haberi veriyor.

Goal.com'un paylaştığı bilgilere göre, Milano kulübü Jones'u gelecekteki temel dayanak noktalarından biri olarak görüyor. Ancak mali dengeyi korumak için Inter'in önce kadrosundaki Davide Frattesi ile vedalaşması gerekiyor. Burada ise Premier League kulüpleri ana rolü oynuyor.

Transfer Zinciri: Manchester City ve Elliot Anderson

Şu anda transfer piyasasının merkezinde Nottingham Forest orta saha oyuncusu Elliot Anderson yer alıyor. 23 yaşındaki futbolcu için Manchester City ciddi bir mücadeleye başladı. Haberlere göre, "Cityliler" tarafından teklif edilen 120 milyon sterlinlik rekor tutar Forest yönetimi tarafından reddedildi. Nottingham kulübü, lider oyuncusu için Britanya rekoru düzeyinde bir ücret talep ediyor.

Eğer Manchester City bu transferi tamamlarsa, Nottingham Forest'ın eline yüklü miktarda nakit para geçecek. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Forest bu miktar karşılığında hemen Inter orta saha oyuncusu Davide Frattesi için teklif yapacak. İtalyan futbolcunun transfer bedeli yaklaşık 30 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

Inter yönetimi, özellikle Piero Ausilio ve Giuseppe Marotta, Frattesi'nin satışından elde edilen geliri doğrudan Curtis Jones transferine yönlendirmeyi planlıyor. Liverpool, kendi akademisinden yetişen oyuncu için en az 30 milyon euro ve gelecekteki satıştan belirli bir yüzde talep ediyor. Daha önce Inter tarafından yapılan 20 milyon euroluk teklif, Merseyside ekibi tarafından reddedilmişti.

Curtis Jones'un kendisi de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve İtalya şampiyonasında kendini denemeye sıcak bakıyor. Milano kulübü formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak sahaya çıkma imkanı, 23 yaşındaki İngiliz futbolcusunu cezbediyor. Şu anda tüm taraflar, Manchester City ve Nottingham Forest arasındaki "blockbuster" anlaşmayı bekliyor.

Bu transfer zinciri gerçekleşirse, bu durum sadece kulüplerin kadrolarını güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda Avrupa futbol piyasasındaki fiyat dengesini de etkileyecektir. Inter için Jones'un gelişi orta sahadaki yaratıcılığı artırırken, Liverpool akademisinin temsilcisini satarak transfer bütçesini zenginleştirmiş olacak.