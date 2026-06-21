Justin Gaethje, Ilia Topuria'nın Durumu Hakkında Konuştu

UFC dövüşçüsü Justin Gaethje, Ilia Topuria'ya değinerek, onun gelecekteki kariyerinin ve kemeri geri alma isteğinin kolay olmayacağını vurguladı. Gaethje, rakiplerin Topuria'ya karşı duyduğu korkunun yok olduğunu ve bunun ona ek zorluklar çıkaracağını belirtti.

«Acı gerçeği söyleme cesareti göstermek saygıya değerdir. Özellikle Ilia gibi biri için, çünkü o hala gerçeklikten oldukça uzak. Ona, omuzlarına bu kadar büyük yükler alarak hata yaptığını söylemiştim. İkinci ve üçüncü raundlara geçtiğimizde ne yapacaksın diye sormuştum. Ancak bu onu gerçeklikten daha da uzaklaştırdı. Haklı olduğunu kanıtlamak istedi.»

Tony Ferguson'un kendine olan güvenini sarsmadım. Rakiplerinin ona olan bakış açısını değiştirdim. Benden önce Topuria yenilginin ne olduğunu bilmiyordu. İnsanlara sadece korkuyu yenmek gerektiğini gösterdikten sonra, artık kimse onunla dövüşmekten korkmayacak. Artık Ilia için, ondan korkmayan rakiplere karşı dövüşmek çok zor olacak.»