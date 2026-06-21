Justin Gaethje, Ilia Topuria'nın Durumu Hakkında Konuştu

·124·Spor
Justin Gaethje, Ilia Topuria'nın Durumu Hakkında Konuştu

UFC dövüşçüsü Justin Gaethje, Ilia Topuria'ya değinerek, onun gelecekteki kariyerinin ve kemeri geri alma isteğinin kolay olmayacağını vurguladı. Gaethje, rakiplerin Topuria'ya karşı duyduğu korkunun yok olduğunu ve bunun ona ek zorluklar çıkaracağını belirtti.

Justin Gaethje'nin Görüşleri

«Acı gerçeği söyleme cesareti göstermek saygıya değerdir. Özellikle Ilia gibi biri için, çünkü o hala gerçeklikten oldukça uzak. Ona, omuzlarına bu kadar büyük yükler alarak hata yaptığını söylemiştim. İkinci ve üçüncü raundlara geçtiğimizde ne yapacaksın diye sormuştum. Ancak bu onu gerçeklikten daha da uzaklaştırdı. Haklı olduğunu kanıtlamak istedi.»

Tony Ferguson'un kendine olan güvenini sarsmadım. Rakiplerinin ona olan bakış açısını değiştirdim. Benden önce Topuria yenilginin ne olduğunu bilmiyordu. İnsanlara sadece korkuyu yenmek gerektiğini gösterdikten sonra, artık kimse onunla dövüşmekten korkmayacak. Artık Ilia için, ondan korkmayan rakiplere karşı dövüşmek çok zor olacak.»

Açıklamadan Çıkarılan Temel Sonuçlar

Gaethje röportajında birkaç önemli noktaya dikkat çekti:

  • Psikolojik Baskı ve Gerçeklik: Ilia Topuria, üzerine aşırı büyük görevler yükledi ve maçın ilerleyen raundlarındaki durumu doğru değerlendiremedi.

  • Rakiplerdeki Korkunun Yok Olması: Topuria yenilgisiz olduğu dönemde rakipleri ondan çekiniyordu. Artık diğer dövüşçüler ringe ondan korkmadan çıkacaklar.

  • Tony Ferguson Örneği: Gaethje, zamanında Tony Ferguson'u yenerek diğer rakiplerin ona bakış açısını nasıl değiştirdiyse, Topuria ile de benzer bir durumun yaşandığını vurguluyor.

Bu durum, Ilia Topuria için kariyerinde yeni ve çok daha zorlu bir dönemin başladığının göstergesidir.

Justin GaethjeIlia TopuriaUFCTony Ferguson
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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