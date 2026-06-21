Vinicius Junior 500. maçını gol ve asistle kutladı

·32·Spor
Vinicius Junior 500. maçını gol ve asistle kutladı

Brezilya milli takımı ve Real Madrid kanat oyuncusu Vinicius Junior, profesyonel kariyerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 25 yaşındaki futbolcu, profesyonel düzeydeki 500. maçına çıktı.

Bu tarihi rakam, 2026 Dünya Kupası grup aşamasında Haiti milli takımına karşı oynanan maçta kaydedildi. Vinicius, jübile maçında sadece sahaya çıkmakla kalmadı, aynı zamanda yüksek kalitesini bir kez daha kanıtladı.

Brezilya'nın 3-0 kazandığı karşılaşmada kanat oyuncusu bir gol attı ve bir asist yaptı. Böylece takımının rahat galibiyetine büyük katkı sağladı.

Maçtan sonra Vinicius, sosyal medya hesabından bu başarı hakkındaki duygularını taraftarlarıyla paylaştı.

«Profesyonel kariyerimde 500 maç! Bu gerçekten inanılmaz. Sanki gerçekleşen bir rüya gibi. Tanrıya şükürler olsun!» diye yazdı futbolcu.

Vinicius Junior, genç yaşına rağmen dünya futbolunun en tanınmış ve tehlikeli kanat oyuncularından biri haline geldi. Hızı, driplingleri ve kritik anlardaki performansları birçok taraftarı hayran bırakmaya devam ediyor.

Brezilyalı futbolcu profesyonel kariyerine Flamengo'da başladı. Daha sonra Real Madrid'e katılarak İspanyol deviyle birçok önemli kupa kazandı ve takımın lider oyuncularından biri oldu.

500 maç, Vinicius'un kariyerindeki bir sonraki büyük dönüm noktası. Yaşı ve potansiyeli göz önüne alındığında, futbolcunun önünde şüphesiz daha birçok rekor, gol ve unutulmaz maçlar var.

Vinícius JúniorReal MadridBrezilyaFlamengoHaiti
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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